  4. Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
Премьер-лига
Полтава
10.05.2026 15:30 – FT 0 : 4
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 17:24 | Обновлено 10 мая 2026, 18:00
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву

«Горняки» досрочно стали чемпионами УПЛ в дебютном сезоне под руководством Турана

К моменту начала двадцать седьмого тура украинской Премьер-лиги борьба за чемпионство уже выглядела сугубо как банальная формальность. А тут ещё и накануне черкасский ЛНЗ потерял очки в матче против киевского «Динамо», так что давления на донецкий «Шахтер» стало ещё меньше. Поэтому, когда «горняки» встречались на «Арене Львов» с абсолютным аутсайдером в лице СК «Полтава», уже никто не пытался скрыть декорации на трибунах для предстоящего празднования досрочно завоеванного титула.

Кстати, этот матч для команды Павла Матвийченко был номинально домашним, но поскольку она и без того арендует стадион в Кропивницком для проведения матчей в «элитном» дивизионе, то от предложения «помощи» в аренде более престижной арены было грех отказываться. Коллектив «Арда Турана» готовился к торжественным событиям на всех возможных фронтах. А тем временем задачей для «малиново-желтых» было дать бой почти чемпиону, ведь и «Полтаве», занимающей последнее место в таблице, дополнительные очки не помешали бы.

К тому же тренерский штаб Турана не мог в этом матче обойтись без ротации после вылета из полуфинала Лиги конференций УЕФА поздним вечером четверга на этой неделе, так что у номинальных хозяев открывалось окно возможностей для создания сенсации. И когда мы увидели развитие событий в первом тайме, то подобные сенсации перестали казаться неожиданностью, а вполне могли стать результатом очень кропотливой работы команды Матвийченко на футбольном поле.

«Шахтер» в первые полчаса встречи просто не понимал, что делать с прессингом соперников на своей половине поля. И в этом матче был даже такой момент, когда на счету «Полтавы» было целых пять голевых моментов, а у «горняков» – ни одного. И вот это уже было действительно неожиданно. Ризнык и защитники лишь в последний момент успевали ликвидировать пожары у собственной штрафной.

Однако было понимание, да и опыт этого сезона подсказывал, что весь этот прессинг «Полтавы» в один момент упрется в банальную физическую усталость, и «Шахтер» начнет демонстрировать превосходство в классе. Именно этому и были посвящены последние минуты первого тайма, а роковым для полтавского коллектива стал заключительный угловой с левого фланга перед самым перерывом. Азаров подал в центр штрафной, Траоре в падении продолжил на дальнюю штангу, а Крыськиву повезло замкнуть в касание в борьбе. Вот вам и опыт.

Этот гол как будто открыл дорогу для того, что мы увидели во втором тайме. А там, кроме как будто сплошной волны атак дончан, ничего вообще больше не было. Команда Турана нащупала тактику игры на острие в направлении Траоре, который своим корпусом буквально уничтожал игроков «Полтавы» и без устали ассистировал одноклубникам, которым потом предстояло разбираться с голевыми моментами. Да еще и защитники команды Матвийченко в этом очень им помогали.

Ведь первый гол Изаки на 56-й минуте и мяч самого Траоре на 67-й были фактически подарены Пидлепичем и Уханем, которые могли отвести опасность куда угодно, только не к соперникам, но именно этим и занимались. А оформить дубль тому же Изаки помогла стенка от Бондаренко и Крыськива на правом фланге штрафной. И еще кучу моментов «Шахтер» упустил, так что 7:1 образца первого круга казались не такими уж и недостижимыми. Однако чемпиону хватило и четырех голов, как и «Полтаве», которая уже точно вылетела.

В следующем туре команда Матвийченко будет гостить у черкасского ЛНЗ, а «Шахтер» примет киевскую «Оболонь» уже в обновленном статусе.

Наши оценки:

«Полтава» (замены): Коцюмака – 6,0, Плахтырь – 6,0, Марусич – 5,5, Галенков – 5,5, Пятов – б/о

«Шахтер» (замены): Грам – 6,0, Мейреллиш – 6,0, Назарина – 6,0, Педриньо – 5,5, Очеретько – б/о

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Полтава» - «Шахтер» - 0:4

Голы: Крыськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67

Предупреждения: Сухоручко, 19 – Изаки, 86

«Полтава»: Минчев – Савенков, Пидлепич, Веремиенко (Коцюмака, 43), Ухань – Даниленко (Пятов, 81), Дорошенко (Плахтырь, 65) – Вивдич, Сад (Марусич, 65), Одарюк (Галенков, 65) – Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике (Грам, 69), Матвиенко, Бондарь, Азаров – Крыськив (Назарина, 76) – Обах (Мейреллиш, 69), Изаки, Бондаренко (Педриньо, 76), Феррейра – Траоре (Очеретько, 83)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 6 (1) – 28 (11)

Угловые: 1 – 10

Оффсайды: 0 – 3

ПОЛТАВА – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

МАТВИЕНКО: «Победа над Динамо стала ключевой в борьбе за титул»
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава вылетела из Украинской Премьер-лиги
Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Шахтер Донецк Полтава - Шахтер отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Шахтер с чемпионством!!🥇🥇
Во второй части чемпионата соперников у Шахтера просто не было!!
Показать Скрыть 2 ответа
Пума, Саня, Сержа и Фаня, не расстраивайтесь. Главное не победа, а участие 
Пафосный и потужный чемпион Шахтёр Донецк☝️ И все рады, только дыркочи доходяги визжат на 4 месте на кукане
Шахтар в очередной раз доказал что нет у него конкурентов в чемпионате) С чемпионством лучший клуб страны!)))
Запам'ятайте цю дату , 10 травня - міжнародний день палаючого дирявенького пердака 
Всех с очередным чемпионством Шахтёра Молодцы на изи !Спасибо команде за этот сезон. И удачи и успеха в новом сезоне Шахтёру в чемпионате в Лче и в кубке .
Шахта, с чемпионством!) 
Шахта - 💪🎉
Дыркочи - 👉👌
Полтаву мы разбили молотом⚒️
Вновь Донецк сияет золотом!🥇🤩
Ликуют наши терриконы⛰️⛰️⛰️
Мы Чемпионы! Чемпионы!🧡🖤🥳
Ребятки, вы лучшие!   
Кто лучший? - Шахтер!
Кто чемпион? - Шахтер!
Кто будет в основном раунде ЛЧ играть? - Шахтер!!!   
Оо, по минусам видно - у дырявых ботов перерыв между палочками 👉👌
Дааааааааааааа🤩😋🥳
ЗОЛОТО НАШЕ🥇🥇🥇🧡🖤
🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇
А еще у кого-то были сомнения!?..) С чемпионством, лучшая футбольная команда страны 
а где шэээээвченка? кугут дынамовский даже на награждение не соизволил приехать????
Но в ЛЧ с такой защитой нечего нам ловить. Нужно спрыгивать в ЛЕ, чтобы больше очей набрать. Либо же усиливать защиту. Хотя, мне кажется, что этот Матвиенко чей-то протеже. Ну быть такого не может, что он так буксует, и все ему сходит. Ещё и капитан, как в клубе, так и в сборной.🤦
Славься, родной Шахтёр!🧡🖤⚒️ С очередным заслуженным чемпионством!🥇
А теперь - немножко, всего чуть-чуть, везения - и прямая путёвка в групповой этап Лиги Европейских Чемпионов нам будет самое то! Ибо молодая обновлённая команда и её талантливые игроки должны развиваться и выходить на качественно новый уровень. 
Спасибо, Команда! Спасибо, Тренер! Спасибо, Президент!
А полтавчане местами тоже интересно играли. Куянам нужно это учесть, чтобы выползти из гостей, хотя бы с рабочим очком...
Чемпионыыыыы чемпионыыыы оле оле оле 
поздравляю всех фанов ! ну оно и не удивительно кто стал чемпионом ! к сожалению второго гранда у нас нет последние лет 7  борьбы то за чемпионство особо и не было 
БРАВООООО ⚒️⚒️⚒️🤩🤩🤩
Самий титулований, самий найкращий і самий популярний клуб УКРАЇНИ достроково став ЧЕМПІОНАМИ 🥇
10.05.2026, 13:42
10.05.2026, 06:44
09.05.2026, 14:35
10.05.2026, 08:40
09.05.2026, 08:19
10.05.2026, 10:04
08.05.2026, 22:59
10.05.2026, 01:45
