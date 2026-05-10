Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву

К моменту начала двадцать седьмого тура украинской Премьер-лиги борьба за чемпионство уже выглядела сугубо как банальная формальность. А тут ещё и накануне черкасский ЛНЗ потерял очки в матче против киевского «Динамо», так что давления на донецкий «Шахтер» стало ещё меньше. Поэтому, когда «горняки» встречались на «Арене Львов» с абсолютным аутсайдером в лице СК «Полтава», уже никто не пытался скрыть декорации на трибунах для предстоящего празднования досрочно завоеванного титула.

Кстати, этот матч для команды Павла Матвийченко был номинально домашним, но поскольку она и без того арендует стадион в Кропивницком для проведения матчей в «элитном» дивизионе, то от предложения «помощи» в аренде более престижной арены было грех отказываться. Коллектив «Арда Турана» готовился к торжественным событиям на всех возможных фронтах. А тем временем задачей для «малиново-желтых» было дать бой почти чемпиону, ведь и «Полтаве», занимающей последнее место в таблице, дополнительные очки не помешали бы.

К тому же тренерский штаб Турана не мог в этом матче обойтись без ротации после вылета из полуфинала Лиги конференций УЕФА поздним вечером четверга на этой неделе, так что у номинальных хозяев открывалось окно возможностей для создания сенсации. И когда мы увидели развитие событий в первом тайме, то подобные сенсации перестали казаться неожиданностью, а вполне могли стать результатом очень кропотливой работы команды Матвийченко на футбольном поле.

«Шахтер» в первые полчаса встречи просто не понимал, что делать с прессингом соперников на своей половине поля. И в этом матче был даже такой момент, когда на счету «Полтавы» было целых пять голевых моментов, а у «горняков» – ни одного. И вот это уже было действительно неожиданно. Ризнык и защитники лишь в последний момент успевали ликвидировать пожары у собственной штрафной.

Однако было понимание, да и опыт этого сезона подсказывал, что весь этот прессинг «Полтавы» в один момент упрется в банальную физическую усталость, и «Шахтер» начнет демонстрировать превосходство в классе. Именно этому и были посвящены последние минуты первого тайма, а роковым для полтавского коллектива стал заключительный угловой с левого фланга перед самым перерывом. Азаров подал в центр штрафной, Траоре в падении продолжил на дальнюю штангу, а Крыськиву повезло замкнуть в касание в борьбе. Вот вам и опыт.

Этот гол как будто открыл дорогу для того, что мы увидели во втором тайме. А там, кроме как будто сплошной волны атак дончан, ничего вообще больше не было. Команда Турана нащупала тактику игры на острие в направлении Траоре, который своим корпусом буквально уничтожал игроков «Полтавы» и без устали ассистировал одноклубникам, которым потом предстояло разбираться с голевыми моментами. Да еще и защитники команды Матвийченко в этом очень им помогали.

Ведь первый гол Изаки на 56-й минуте и мяч самого Траоре на 67-й были фактически подарены Пидлепичем и Уханем, которые могли отвести опасность куда угодно, только не к соперникам, но именно этим и занимались. А оформить дубль тому же Изаки помогла стенка от Бондаренко и Крыськива на правом фланге штрафной. И еще кучу моментов «Шахтер» упустил, так что 7:1 образца первого круга казались не такими уж и недостижимыми. Однако чемпиону хватило и четырех голов, как и «Полтаве», которая уже точно вылетела.

В следующем туре команда Матвийченко будет гостить у черкасского ЛНЗ, а «Шахтер» примет киевскую «Оболонь» уже в обновленном статусе.

Наши оценки:

«Полтава» (замены): Коцюмака – 6,0, Плахтырь – 6,0, Марусич – 5,5, Галенков – 5,5, Пятов – б/о

«Шахтер» (замены): Грам – 6,0, Мейреллиш – 6,0, Назарина – 6,0, Педриньо – 5,5, Очеретько – б/о

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Полтава» - «Шахтер» - 0:4

Голы: Крыськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67

Предупреждения: Сухоручко, 19 – Изаки, 86

«Полтава»: Минчев – Савенков, Пидлепич, Веремиенко (Коцюмака, 43), Ухань – Даниленко (Пятов, 81), Дорошенко (Плахтырь, 65) – Вивдич, Сад (Марусич, 65), Одарюк (Галенков, 65) – Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике (Грам, 69), Матвиенко, Бондарь, Азаров – Крыськив (Назарина, 76) – Обах (Мейреллиш, 69), Изаки, Бондаренко (Педриньо, 76), Феррейра – Траоре (Очеретько, 83)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 6 (1) – 28 (11)

Угловые: 1 – 10

Оффсайды: 0 – 3

Температура: 17°C