  4. Полтава – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 10:55 | Обновлено 10 мая 2026, 10:57
Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Шахтером». Матч будет номинально домашним для полтавского клуба, но пройдет на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

Вообще этот матч мог состояться в Кропивницком (домашняя арена «Полтавы» в текущем сезоне), а ведь даже в самой Полтаве (которая получила разрешение на проведение матча), но по взаимному согласию сторон, встречу перенесли во Львов. Скорее всего, это связано с тем, чтобы «горнякам» проще было добираться из Англии, и не тратить время на дорогу до более отдаленной точки на карте.

Конечно, для аутсайдера УПЛ этот матч вряд ли будет иметь какое-нибудь турнирное значение, однако команда Турана в случае победы досрочно гарантирует себе чемпионский титул. Поэтому подопечные Матвийченко, несмотря на статус сплошного андердога, которому уже нечего терять, попытаются помешать планам «Шахтера» на золото и воспользоваться усталостью «горняков» после еврокубкового турне.

Напомним, в первом круге «Шахтер» разгромил «Полтаву» со счетом 7:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полтава» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

