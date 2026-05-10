В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Шахтером». Матч будет номинально домашним для полтавского клуба, но пройдет на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

Вообще этот матч мог состояться в Кропивницком (домашняя арена «Полтавы» в текущем сезоне), а ведь даже в самой Полтаве (которая получила разрешение на проведение матча), но по взаимному согласию сторон, встречу перенесли во Львов. Скорее всего, это связано с тем, чтобы «горнякам» проще было добираться из Англии, и не тратить время на дорогу до более отдаленной точки на карте.

Конечно, для аутсайдера УПЛ этот матч вряд ли будет иметь какое-нибудь турнирное значение, однако команда Турана в случае победы досрочно гарантирует себе чемпионский титул. Поэтому подопечные Матвийченко, несмотря на статус сплошного андердога, которому уже нечего терять, попытаются помешать планам «Шахтера» на золото и воспользоваться усталостью «горняков» после еврокубкового турне.

Напомним, в первом круге «Шахтер» разгромил «Полтаву» со счетом 7:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полтава» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 99.57 для «Полтавы» и 1.02 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.