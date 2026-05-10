ТУРАН: «Приложим усилия, чтобы Шахтер еще лучше выступил в еврокубках»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран после матча 27-го тура УПЛ против «Полтавы» (4:0) в 27-м туре УПЛ поделился впечатлениями от победы в УПЛ сезона 2025/26:

– Арда, для вас это первый чемпионский титул – в Украине, с «Шахтером». Каким был этот чемпионат и какие сейчас эмоции?

Хочу отметить, что, когда я только сюда пришел, в первые же дни моего пребывания в клубе я уже знал об очень высокой тактической выдержке наших оппонентов, на каком действительно высоком уровне они находятся – это касается «Динамо» Киев, «Полесья» под руководством Руслана Ротаня, «Металлиста 1925», ЛНЗ. Все они усложнили нам жизнь на дистанции этого сезона. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить их за то, что помогали нам становиться лучше день за днем, от матча к матчу, за то, что создали интригу на дистанции и что поддерживают тонус нашего украинского чемпионата.

А относительно сегодняшнего дня могу просто сказать, что я чрезвычайно счастлив! С первого дня, когда я пришел сюда, меня чрезвычайно встретили все: мои игроки, персонал, также тренеры помогали мне чувствовать себя как дома. Эта победа – для них. Все усилия, которые мы прикладывали на дистанции этого сезона, я хочу посвятить им и нашим болельщикам. И также хочу пообещать, что мы приложим все усилия, чтобы превзойти себя и лучше представить Украину уже в следующей еврокубковой кампании.

– Если вспомнить вашу первую встречу с менеджерами клуба, то какие основные задачи они перед вами ставили? И что оказалось в работе самым сложным на протяжении этого сезона?

– Прежде всего завоевать титул – это просто невероятное ощущение! И, отвечая на ваш вопрос, это и была та цель, которую поставило передо мной руководство клуба. Но самый важный нюанс заключался в том, что мы должны были добыть его, играя как «Шахтер», в той стилистике футбола, к которой исторически «Шахтер» приучил своих болельщиков.

Это означает доминировать на мяче, быть проактивными и постоянно создавать опасность у чужих ворот. И я рад, что нам удалось этого достичь. Вместе с тем очень важной целью является привлечение молодых исполнителей, их развитие и становление, и, по моему убеждению, нам также удалось достичь этой цели. Нескромно скажу, но, как по мне, мы очень достойно представили Украину на евроарене в этом сезоне. И мы можем действительно гордиться этим сезоном.

Важно также учитывать те обстоятельства, которые нас сопровождали. Как по мне, нет достаточного количества слов, чтобы описать сложность нашей кампании – как в чемпионате, так и в еврокубковых баталиях, поскольку нам постоянно приходилось сталкиваться с непростыми условиями логистики. И относительно моих игроков я хочу сказать, что они действительно выполнили работу, которую можно занести в категорию сверхчеловеческих. Поскольку за все те старания, всю ту физическую готовность, которую они демонстрировали от игры к игре, несмотря на заполненный календарь, я могу лишь безгранично им поклониться.

И, говоря уже в контексте будущего сезона, я бы хотел подчеркнуть, что неважно, кто будет представлять Украину в еврокубках – «Динамо», «Полесье», ЛНЗ, «Металлист 1925», – они все заслуживают достойных условий, чтобы иметь возможность выступать на два фронта. Мы должны помогать друг другу, и, если есть возможность, я хотел бы донести важность внесения определенных изменений в календарь, которые позволили бы нам лучше маневрировать в таких ситуациях выступлений на два фронта.

Еще могу добавить: я безгранично благодарен украинскому народу за то, что он принял меня, за то, что был рядом каждый день. Каждый раз видеть их улыбки, их объятия, их искренность, несмотря на все те обстоятельства, которые они проживают, – это просто тяжело описать словами. Безграничная благодарность и низкий поклон!