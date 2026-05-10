Полтава – Шахтер – 0:4. Горняки – чемпионы УПЛ. Видео голов и обзор матча
10 мая прошел матч 27-го тура чемпионата Украины
10 мая в 15:30 стартовал поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полтава» и «Шахтер».
Команды встретились на «Арене Львов», хотя изначально для проведения матча рассматривался стадион «Зирка» в Кропивницком.
«Полтава» продержалась против сильного соперника всего 45 минут, а дальше развалилась.
Донецкий клуб одержал победу со счетом 4:0, а дубль оформил бразилец Изаки Силва.
Благодаря этому матчу «Шахтер» досрочно стал победителем УПЛ 2025/26.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур, 10 мая
«Полтава» – «Шахтер» – 0:4
Гол: Крыськив, 45+3, Изаки Силва, 55, 61, Траоре, 67
ГОЛ! 0:1, Крыськив, 45+3 мин.
ГОЛ! 0:2, Изаки Силва, 55 мин.
ГОЛ! 0:3, Изаки Силва, 61 мин.
ГОЛ! 0:4, Траоре, 67 мин.
События матча
