  4. Полтава – Шахтер – 0:4. Горняки – чемпионы УПЛ. Видео голов и обзор матча
10.05.2026 15:30 – FT 0 : 4
10 мая 2026, 18:13 | Обновлено 10 мая 2026, 18:14
Полтава – Шахтер – 0:4. Горняки – чемпионы УПЛ. Видео голов и обзор матча

10 мая прошел матч 27-го тура чемпионата Украины

10 мая в 15:30 стартовал поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полтава» и «Шахтер».

Команды встретились на «Арене Львов», хотя изначально для проведения матча рассматривался стадион «Зирка» в Кропивницком.

«Полтава» продержалась против сильного соперника всего 45 минут, а дальше развалилась.

Донецкий клуб одержал победу со счетом 4:0, а дубль оформил бразилец Изаки Силва.

Благодаря этому матчу «Шахтер» досрочно стал победителем УПЛ 2025/26.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур, 10 мая

«Полтава» – «Шахтер» – 0:4

Гол: Крыськив, 45+3, Изаки Силва, 55, 61, Траоре, 67

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк), асcист Артем Бондаренко.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк), асcист Лассина Траоре.
