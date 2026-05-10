В воскресенье, 10 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Полтава» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало матча — в 15:30.

Полтава

«Полтава» является явным аутсайдером текущего сезона в отечественной Премьер-лиге. Кто знает, с каких пор, наверное, с первых туров, команда находится на последнем месте в таблице и, пожалуй, там так и останется, ведь пятнадцатая «Александрия» изо всех сил пытается набирать очки, а «Полтава», похоже, уже давно смирилась.

А какая может быть мотивация, если тренер Игорь Тимченко давно заявил, что его команда явно не соответствует уровню УПЛ, а президент его поддержал, отметив, что ошибся, не начав строить новую команду после выхода в элиту вместо доверия организовавшим игрокам? Вот эти игроки и отвечают своим тренеру и президенту тем, что играют так, как они их охарактеризовали. А в выступлении президента были и слова об уровне Второй лиги и о неумении отдать пас.

Но моментами что-то вроде и проскакивает. В частности, какая бы ни была плохая «Полтава» и игровом плане, но главную сенсацию в своей истории уже совершила, победив столичное «Динамо», и дело десятое, какой там кризис был у киевлян. Да и весной периодически на команду находят вспышки результативности. В частности, были две ничьи по 3:3 с «Александрией» (там вообще спаслись после 0:3) и «Кривбассом».

Однако основное для «Полтавы» сейчас – разработать стратегию на Первую лигу и успешно ее реализовать. На этом фоне матч с «Шахтером» абсолютно никакой роли не играет.

Не сыграют из-за травм Бужин, Кононов и вечно, похоже, травмированный Билошевский.

Шахтер

«Горняки» стремительно приближаются к возвращению чемпионского титула, который был потерян в прошлом сезоне. И если тогда команда Пушича до последнего боролась только за «серебро», да и то проиграла эту борьбу, то в этом сезоне достойное сопротивление встречала только до зимы. А дальше ЛНЗ начал терять очки. Теперь для чемпионства «Шахтеру» нужно только победить «Полтаву» и нет никаких сомнений, что церемония награждения уже приготовлена.

Ослаблению конкурента как раз «Шахтер» и помог, переманив их ключевого игрока Проспера Оба. Вингер теперь преимущественно греет скамейку, однако иметь шанс на чемпионскую медаль. Стоил ли этого переход, решать Просперу.

Даже еврокубковая кампания не помешала Арди Турану. Если в первом круге после изнурительных евроматчей были периодически провалы, как с тем же ЛНЗ (1:4), то весной турецкий специалист как-то очень умело применял ротацию, сумев и Динамо» полурезервом обыграть, и в полуфинал Лиги конференций добраться, и на 99 процентов гарантировать себе чемпионство. Все-таки длинная качественная скамейка запасных сыграла свою роль.

Команду есть за что критиковать, у нее пока не слишком высокий потолок, тактическая подкованность и характер, но для УПЛ всего этого хватает, чтобы быть за других сильнее. Да и форт часто помогал. Например, в игре против «Полесья» явно сильнее была житомирская команда, однако все равно проиграла.

Не сыграют травмированные Конопля, Тобиас и Марлон Сантос.

Статистика встреч

Единственная игра состоялась в первом круге текущего розыгрыша УПЛ. В ней «горняки» разбили оппонентов со счетом 7:1.

Ориентировочные составы

«Полтава»: Минчев – Савенков, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака – Дорошенко, Даниленко – Одарюк, Сад, Сухоручко – Вивдич

«Шахтер»: Ризнык – Грамм, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Назарина, Бондаренко – Феррейра, Изаки, Невертон – Траоре

Прогноз на противостояние

Жду ленивую игру «горняков» на классе и уверенную разгромную победу.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 31.00 для «Полтавы» и 1.05 для «Шахтера».