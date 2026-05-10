Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица УПЛ. Шахтер взял золото и будет стартовать в ЛЧ минимум с Q4
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 17:23 | Обновлено 10 мая 2026, 17:55
3199
7

Таблица УПЛ. Шахтер взял золото и будет стартовать в ЛЧ минимум с Q4

Донецкий клуб разгромил Полтаву, набрал 66 очков и стал недосягаемым

10 мая 2026, 17:23 | Обновлено 10 мая 2026, 17:55
3199
7 Comments
Таблица УПЛ. Шахтер взял золото и будет стартовать в ЛЧ минимум с Q4
ФК Шахтер

10 мая завершился 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

Последний поединок тура оказался чемпионским – Шахтер досрочно завоевал титул УПЛ, 16-й в истории клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки на выезде разгромили Полтаву (4:0), голы забили: Дмитрий Крыськив (45+3 мин), Изаки Силва – дубль (55, 61), Лассина Траоре (67).

Шахтер набрал 66 очков и стал недосягаемым, ближайший конкурент отстает на 11 пунктов за 3 тура до финиша УПЛ.

Второе место занимает житомирское Полесье, далее идет черкасский ЛНЗ, а киевское Динамо находится на 4-й позиции.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (66 очков), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Металлист 1925, Колос (по 46), Кривбасс (44).

Из-за ребаланса в Лиге чемпионов (место для обладателя титула стало вакантным) Шахтер будет стартовать минимум с 4-го раунда квалификации ЛЧ, а скорее всего – получит прямую путевку в основной раунд.

Рейнджерс потерял шансы на титул в Шотландии, а Олимпиакос в Греции отстает от лидера на 6 очков за три тура до конца. Если греческий клуб из Пирея не станет чемпионом, тогда вакантное место, отведенное для обладателя трофея, по рейтингу перейдет Шахтеру. Если же Олимпиакос совершит чудо и выиграет чемпионат Греции (вероятность крайне низкая), тогда получит путевку в ЛЧ, а Шахтер заменит вакансию греков в Q4 ЛЧ.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Шахтер – Лига чемпионов, 4-й квалификационный или основной раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Очень близки к вылету Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

🔹 08.05. 13:00. Кривбасс – Карпаты – 1:0
🔹 08.05. 15:30. Колос – Кудровка – 1:0
🔹 08.05. 18:00. Полесье – Александрия – 2:1
🔹 09.05. 13:00. Рух – Верес – 0:0
🔹 09.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:0
🔹 09.05. 18:00. Заря – Металлист 1925 – 1:1
🔹 09.05. 18:00. Оболонь – Эпицентр – 2:2
🔹 10.05. 15:30. Полтава – Шахтер – 0:4

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48
5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46
6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31
11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12
Полная таблица

Инфографика

По теме:
МАТВИЕНКО: «Победа над Динамо стала ключевой в борьбе за титул»
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава вылетела из Украинской Премьер-лиги
Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ривне Александрия Украинская Премьер-лига эксклюзив Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Полтава - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10 мая 2026, 07:00 0
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE

Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 10 мая в американском Ньюарке

Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Теннис | 10 мая 2026, 13:18 28
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме
Реванш удался. Свитолина разгромила американку на супертурнире в Риме

Элина обыграла Хейли Баптист в двух сетах в матче 1/16 финала

Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10.05.2026, 01:32
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Футбол | 10.05.2026, 17:39
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Сикан впервые с февраля сыграл за Андерлехт
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаю, але тезис " в наступному році все буде по іншому" коментую - пізде...ць наступе в еврокубкуах раніше. І ні яка срана ліга конференцій не проїде.
Ответить
0
Лучший футбольный клуб восточной Европы с чемпионством!) а дырявеньким дыркочам не отчаиваться и не сильно стереть пердаки друг другу 
Ответить
0
🥇🥇🥇🥇👏👏👏
Ответить
0
Вітаю, в наступному сезоні буде по іншому
Ответить
-1
НАШ ШАХТАР ЗАВЖДИ БУДЕ ПЕРШИМ 💪🏻🥇⚒️
А Диркачам віддамо бутилку, нехай посидять на 4-5-6 місці 😂
Ответить
-1
🧡🖤🥇🥇🥇🎉🥳
Ответить
-1
З першого кваліфайлу стартують блакитненькі комуністи! А що це значить - це значить, що в кінці літа ми такого кайфу отримаєм, ого го. Динаму будуть дрючити всякі молдовани з ліхтенштейнцями. Там вже черга бажаючих в нетерпінні трьохзірочних (чи скільки там вони раз зірочні) конспектчиків почпокати
Ответить
-3
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
10.05.2026, 10:04
Бокс
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 13
Футбол
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 73
Футбол
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем