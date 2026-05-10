Таблица УПЛ. Шахтер взял золото и будет стартовать в ЛЧ минимум с Q4
Донецкий клуб разгромил Полтаву, набрал 66 очков и стал недосягаемым
10 мая завершился 27-й тур Украинской Премьер-лиги.
Последний поединок тура оказался чемпионским – Шахтер досрочно завоевал титул УПЛ, 16-й в истории клуба.
Горняки на выезде разгромили Полтаву (4:0), голы забили: Дмитрий Крыськив (45+3 мин), Изаки Силва – дубль (55, 61), Лассина Траоре (67).
Шахтер набрал 66 очков и стал недосягаемым, ближайший конкурент отстает на 11 пунктов за 3 тура до финиша УПЛ.
Второе место занимает житомирское Полесье, далее идет черкасский ЛНЗ, а киевское Динамо находится на 4-й позиции.
Топ-7 УПЛ: Шахтер (66 очков), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Металлист 1925, Колос (по 46), Кривбасс (44).
Из-за ребаланса в Лиге чемпионов (место для обладателя титула стало вакантным) Шахтер будет стартовать минимум с 4-го раунда квалификации ЛЧ, а скорее всего – получит прямую путевку в основной раунд.
Рейнджерс потерял шансы на титул в Шотландии, а Олимпиакос в Греции отстает от лидера на 6 очков за три тура до конца. Если греческий клуб из Пирея не станет чемпионом, тогда вакантное место, отведенное для обладателя трофея, по рейтингу перейдет Шахтеру. Если же Олимпиакос совершит чудо и выиграет чемпионат Греции (вероятность крайне низкая), тогда получит путевку в ЛЧ, а Шахтер заменит вакансию греков в Q4 ЛЧ.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Шахтер – Лига чемпионов, 4-й квалификационный или основной раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Очень близки к вылету Александрия (13) и Полтава (12).
В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.
⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур
🔹 08.05. 13:00. Кривбасс – Карпаты – 1:0
🔹 08.05. 15:30. Колос – Кудровка – 1:0
🔹 08.05. 18:00. Полесье – Александрия – 2:1
🔹 09.05. 13:00. Рух – Верес – 0:0
🔹 09.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:0
🔹 09.05. 18:00. Заря – Металлист 1925 – 1:1
🔹 09.05. 18:00. Оболонь – Эпицентр – 2:2
🔹 10.05. 15:30. Полтава – Шахтер – 0:4
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|20
|6
|1
|65 - 17
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|66
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47 - 18
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|48
|5
|Металлист 1925
|27
|12
|10
|5
|32 - 16
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|46
|6
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|46
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47 - 41
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|44
|8
|Заря
|27
|10
|9
|8
|38 - 34
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|39
|9
|Карпаты Львов
|27
|9
|10
|8
|35 - 27
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25 - 45
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|28
|12
|Эпицентр
|27
|7
|6
|14
|32 - 42
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|27
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|27
|2
|7
|18
|19 - 54
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23 - 70
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|12
