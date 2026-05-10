Таблица УПЛ. Шахтер взял золото и будет стартовать в ЛЧ минимум с Q4

10 мая завершился 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

Последний поединок тура оказался чемпионским – Шахтер досрочно завоевал титул УПЛ, 16-й в истории клуба.

Горняки на выезде разгромили Полтаву (4:0), голы забили: Дмитрий Крыськив (45+3 мин), Изаки Силва – дубль (55, 61), Лассина Траоре (67).

Шахтер набрал 66 очков и стал недосягаемым, ближайший конкурент отстает на 11 пунктов за 3 тура до финиша УПЛ.

Второе место занимает житомирское Полесье, далее идет черкасский ЛНЗ, а киевское Динамо находится на 4-й позиции.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (66 очков), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Металлист 1925, Колос (по 46), Кривбасс (44).

Из-за ребаланса в Лиге чемпионов (место для обладателя титула стало вакантным) Шахтер будет стартовать минимум с 4-го раунда квалификации ЛЧ, а скорее всего – получит прямую путевку в основной раунд.

Рейнджерс потерял шансы на титул в Шотландии, а Олимпиакос в Греции отстает от лидера на 6 очков за три тура до конца. Если греческий клуб из Пирея не станет чемпионом, тогда вакантное место, отведенное для обладателя трофея, по рейтингу перейдет Шахтеру. Если же Олимпиакос совершит чудо и выиграет чемпионат Греции (вероятность крайне низкая), тогда получит путевку в ЛЧ, а Шахтер заменит вакансию греков в Q4 ЛЧ.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер – Лига чемпионов, 4-й квалификационный или основной раунд

– Лига чемпионов, 4-й квалификационный или основной раунд Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Очень близки к вылету Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

🔹 08.05. 13:00. Кривбасс – Карпаты – 1:0

🔹 08.05. 15:30. Колос – Кудровка – 1:0

🔹 08.05. 18:00. Полесье – Александрия – 2:1

🔹 09.05. 13:00. Рух – Верес – 0:0

🔹 09.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:0

🔹 09.05. 18:00. Заря – Металлист 1925 – 1:1

🔹 09.05. 18:00. Оболонь – Эпицентр – 2:2

🔹 10.05. 15:30. Полтава – Шахтер – 0:4

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66 2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55 3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54 4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48 5 Металлист 1925 27 12 10 5 32 - 16 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 46 6 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46 7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44 8 Заря 27 10 9 8 38 - 34 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 39 9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37 10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31 11 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28 12 Эпицентр 27 7 6 14 32 - 42 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 27 13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22 14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21 15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13 16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12 Полная таблица

