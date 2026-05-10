41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге
Донецкий Шахтер стал победителем чемпионата Украины 2025/26, опередив в турнирной таблице Полесье, ЛНЗ и Динамо
Горняки на выезде разгромили Полтаву (4:0), голы забили: Дмитрий Крыськив (45+3 мин), Изаки Силва – дубль (55, 61), Лассина Траоре (67).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер стал чемпионом Украины в 16-й раз (Динамо имеет 17 титулов).
Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 41 трофей, а у киевлян – 39 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).
При этом Шахтер имеет 15-й трофеев Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке). Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).
С момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009. Триумфа Динамо в Кубке кубков (1975, 1986) и Суперкубке Европы (1975) датированы периодом до независимой Украины.
У Динамо есть шанс взять 40-й трофей 20 мая, для этого нужно обыграть Чернигов в финале Кубка Украины.
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
Шахтер Донецк – 41 трофей:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 15 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Динамо Киев – 39 трофеев:
- Чемпионат Украины – 17 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
🏆 Количество трофеев в советский период
Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:
- 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
- 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА)
У Шахтера за советский период – 5 трофеев:
- 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона)
Другие украинские клубы с трофеями:
- Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск)
- Кубком СССР по 1 разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
- У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер должен возглавить «Панатинаикос»
«Аякс» отказался от Зинченко
И даже вероятный кубок киевлян не даст им догнать славный Донецкий клуб!⚒️😜
🥇Мы ещё и их столетний 2027 год окрасим в оранжево-чёрные цвета!🧡🖤😜