Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 17:45 | Обновлено 10 мая 2026, 17:57
1737
18

41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине

Горняки в 16-й раз завоевали победу в Украинской Премьер-лиге

10 мая 2026, 17:45 | Обновлено 10 мая 2026, 17:57
1737
18 Comments
41-й титул. Шахтер оторвался от Динамо по количеству трофеев в Украине
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер стал победителем чемпионата Украины 2025/26, опередив в турнирной таблице Полесье, ЛНЗ и Динамо

Горняки на выезде разгромили Полтаву (4:0), голы забили: Дмитрий Крыськив (45+3 мин), Изаки Силва – дубль (55, 61), Лассина Траоре (67).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер стал чемпионом Украины в 16-й раз (Динамо имеет 17 титулов).

Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 41 трофей, а у киевлян – 39 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

При этом Шахтер имеет 15-й трофеев Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке). Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

С момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009. Триумфа Динамо в Кубке кубков (1975, 1986) и Суперкубке Европы (1975) датированы периодом до независимой Украины.

У Динамо есть шанс взять 40-й трофей 20 мая, для этого нужно обыграть Чернигов в финале Кубка Украины.

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

Шахтер Донецк – 41 трофей:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 15 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Динамо Киев – 39 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 17 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:

  • 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
  • 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА)

У Шахтера за советский период – 5 трофеев:

  • 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона)

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск)
  • Кубком СССР по 1 разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
  • У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР

Инфографика

По теме:
МАТВИЕНКО: «Победа над Динамо стала ключевой в борьбе за титул»
ОФИЦИАЛЬНО. Полтава вылетела из Украинской Премьер-лиги
Шахтер гарантировал себе место в основном раунде еврокубков 2026/27
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк трофеи Украинская Премьер-лига выбор редакции статистические расклады эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10 мая 2026, 07:40 7
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе

Тренер должен возглавить «Панатинаикос»

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 24
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба

«Аякс» отказался от Зинченко

Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 10.05.2026, 17:44
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Футбол | 10.05.2026, 10:55
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Турану рано ехать в топ-лигу. В Шахтере он не дал главного – свежести идей
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже добре🥳
Ответить
+4
Сейчас появится старая шлюха Семерамид он же дк2025 и посчитает все по другому 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Полная раскладка по трофеям
Ответить
+4
🏆41 vs 39
И даже вероятный кубок киевлян не даст им догнать славный Донецкий клуб!⚒️😜
🥇Мы ещё и их столетний 2027 год окрасим в оранжево-чёрные цвета!🧡🖤😜
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Отрыв в количестве трофеев будет только увеличиваться 
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Пафосно и потужно☝️
Ответить
+3
Молодцы 👏👏👏🥇🥇
Ответить
+3
а сколько титулов купил ахметка за ворованное у народа украины бабло?
Ответить
0
Я особисто не вважаю правильно рахувати трофеї з 91 року...Хіба Шахтар і ДК не заснували раніше в 1936 і 1927 роках? Мають рахуватися всі трофеї від дня заснування...А так це маніпуляція...
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 18
Хоккей
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 36
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем