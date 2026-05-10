Сенсация: Аталанта обыграла Милан на Сан Сиро

Команда из Бергамо в гостях одолела «россонери»

Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Милан» и «Аталанта».

Поединок принимал легендарный стадион «Сан Сиро» в Милане.

«Аталанта» добыла победу со счетом 3:2. Долгое время команда Палладино вела с разгромным счетом, но в конце матча «россонери» соорудили два гола, авторами которых стали Нкунку и Павлович.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Милан – Аталанта – 2:3

Голы: Павлович, 88, Нкунку, 90+4 (пенальти) – Эдерсон, 7, Дзаппакоста, 29, Распадори, 51

Даниил Кирияка
Ну да, 1 победа в 6 последних матчах. Какая там сенсация?
В прошлом сезоне я писал "хорошо, что Консейсау уходит, плохая новость, что его заменит Аллегри". Это еще не потеря лигочемпионского места, основная борьба впереди, но этот антифутбол от маэстро всем надоел. Отсутствие любых экспериментов. Придя на готовую 4-3-3 все скатилось в унылые 3-5-2. Желаю Роме занять место Милана в ЛЧ, они хотя бы играют душой. От погони за Скудетто до этого. Умные люди говорили, судите команды Аллегри по весне и оказались правы. Милану нужно искать другого тренера летом.
