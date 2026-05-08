Кудровка, уволив Баранова, серьезно рискует. Но момент выбран правильный

4 мая «Кудровка» официально отрапортовала об увольнении с должности главного тренера первой команды Василия Баранова. Именно с 46-летним специалистом во главе коллектив, представляющий Черниговскую область, год назад сумел неожиданно для многих пробиться в украинскую Премьер-лигу, но сейчас всерьез рискует спикировать обратно.

Увольнение Баранова, как заявил президент «Кудровки» Роман Солодаренко, связано с тем, что «команда остановилась» в развитии. Руководитель посчитал, что с прежним наставником коллектив перестал активно двигаться вперед, что, прежде всего, подтверждают и последние результаты. В восьми последних турах «Кудровка» не одержала ни единой победы, сведя три матча к ничьим и проиграв пять поединков, причем кряду. Да и вообще по весне экс-команда Баранова сумела выиграть только однажды – в начале марта со счетом 2:0 у абсолютного аутсайдера нынешнего сезона СК «Полтава».

Судьбоносным для Баранова на посту главного тренера «Кудровки» оказался матч 26-го тура против «Оболони» на выезде. Игра завершилась ничьей 1:1, а гости спаслись уже в компенсированное время, но в целом для всех было ясно – этот результат не мог удовлетворить «Кудровку». Дело в том, что именно «пивовары» являются главным конкурентом для команды из Черниговской области в борьбе за 12-е место, которое дает возможность остаться в УПЛ без необходимости проводить стыковые матчи с представителями Первой лиги. Победа в очной дуэли над «Оболонью» делала бы «Кудровку» фаворитом в этой борьбе, по крайней мере, за четыре тура до финиша сезона. И это был шанс, за который Василий Баранов был обязан хвататься обеими руками, но… Ничья привела к тому, что все фактически осталось на своих местах, а Роман Солодаренко принял решение о целесообразности смены главного тренера.

Новым коучем «Кудровки» весьма оперативно был назначен 33-летний Александр Протченко. Этот специалист ранее являлся техническим директором клуба, а с февраля нынешнего года на протяжении недолгого периода возглавлял юношескую команду «Кудровки», с которой в целом не показал ничего выдающегося, однако как для одного из главных аутсайдеров чемпионата U-19, черниговчане с Протченко во главе порой выглядели весьма неплохо, хотя и катастрофические фиаско, как 1:6 от сверстников из «Карпат», тоже случались.

ФК Кудровка. Александр Протченко

Другими словами, кандидатура Протченко в целом не выглядит очевидной в аспекте замены для Баранова в критический момент, когда речь идет о сохранении прописки в УПЛ. Александр никогда ранее не тренировал на серьезном уровне. Более того, хоть он и занимался в юношеском возрасте футболом, но профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем так начать и не сумел, сосредоточившись на тренерстве. Стартовал Протченко с академии столичного «Арсенала-Киев», а в 2021-м оказался в структуре «Кудровки». Далее специалист проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, а в 2025-м уже в статусе ветерана войны вернулся в футбольный клуб из Черниговской области.

О Протченко говорят как о специалисте, который умеет находить общий язык с молодыми игроками и добиваться их прогресса. Это может в какой-то степени помочь в работе с рядом талантливых исполнителей, которых «Кудровка» арендовала у других клубов – например, с 21-летними Алексеем Гусевым из «Динамо» и его сверстником Олегом Пушкаревым из «Шахтера», а также с 22-летними «горняками» Антоном Глущенко и Марьяном Фариной, однако опытных исполнителей у черниговчан также хватает. И пока совсем непонятно, как воспримут нового главного тренера такие игроки, как, скажем, 34-летний Антон Яшков, 33-летний Евгений Морозко или 31-летние Андрей Сторчоус и Александр Козак.

В какой-то степени прямо сейчас назначение Протченко выглядит своего рода такой же кадровой авантюрой, которую еще в начале текущего сезона затеяли в «Александрии», назначая главным тренером также очень молодого и абсолютно неопытного в аспекте самостоятельной работы Кирилла Нестеренко. Чем, вероятно, закончится этот эксперимент все мы прекрасно знаем, хотя подобная сама собой напрашивающаяся параллель вовсе не означает, что и для «Кудровки» все сложится именно так…

В чем Роман Солодаренко может оказаться совершенно прав, так это в периоде, когда произошла смена главного тренера. Безусловно, в идеале ее, если уж проводить вообще, нужно было оформить несколько туров назад, но президент «Кудровки», очевидно, ждал именно игры против «Оболони» как своего рода последнего шанса для штаба Баранова. После чего Солодаренко морально и психологически оказался готов к дальнейшим действиям и переменам.

До финиша сезона «Кудровке» предстоит провести еще четыре матча в рамках УПЛ. Дебютировать Протченко придется 8 мая в гостях против «Колоса». Не самый лучший момент и соперник, особенно учитывая тот аспект, что ковалевцы теоретически все еще находятся в битве за четвертое место с «Динамо» и «Металлистом 1925», но уже в 28-м туре «Кудровка», слегка пообвыкнувшись к требованиям нового тренера, имеет все шансы зацепиться за полноценные три очка в домашней дуэли против абсолютно разваливающегося ныне «Руха».

Именно потенциальная победа над «Рухом» может стать спасительной для «Кудровки», и клубу из Черниговской области нужно сделать все, чтобы ее добыть. Это чрезвычайно важно в аспекте заочной борьбы с «Оболонью» за 12-е место. И если «пивовары» уже в ближайшем туре потеряют очки с «Эпицентром», то далее киевлян также ждут встречи против «Колоса» и ЛНЗ – соперников крайне мотивированных, которые есть и в календаре «Кудровки» на остаток сезона.

Сама по себе тренерская перестановка в «Кудровке» вряд ли приведет к каким-то мгновенным и невероятно качественным тактическим и кадровым преображениям внутри команды. Для этого у Протченко, давайте говорить прямо, нет ни должного опыта, ни (как минимум пока) высокого уровня харизмы, ни даже возможностей, ведь ему досталась такая команда, которая досталась и кадрово менять ее он до лета уже никак не сумеет. Единственное, на чем может и должен сыграть новый тренер «Кудровки» – это эффект новизны. То, что нередко работает в подобного рода ситуациях, когда приходит новый тренер и это на краткосрочной дистанции дает своего рода буст всем футболистам команды, и может спасти «Кудровку». А дальше… Дальше уже будет лето, и придет время для более масштабных и кардинальных выводов, ведь если сохранить позиции в УПЛ черниговчанам все-таки удастся, то очевидно одно – этой команде нужно усиление на всех позициях.

ФК Кудровка. Президент клуба Роман Солодаренко представляет нового главного тренера

Конечно, уволив Баранова, который хорошо знал всех и каждого в этой команде, а также внимательно изучал соперников по УПЛ, прямо сейчас Роман Солодаренко серьезно рискует. Но, с другой стороны, президент черниговчан действительно ждал фактически до последнего в аспекте того, чтобы Баранов все-таки обеспечил необходимый результат и надежду на спасение в УПЛ без необходимости играть в плей-офф с представителем Первой лиги. После ничьей с «Оболонью» оставлять Баранова и далее означало только одно – смириться с текущим положением дел и готовиться к стыковым матчам. Но в «Кудровке» решили попробовать немного обмануть саму судьбу, и кто знает, возможно, через две недели мы будем говорить о чрезвычайной прозорливости босса клуба из Черниговской области. А может так произойти, что и нет… В любом случае, стремление изменить свою судьбу к лучшему, а не плыть по течению – это всегда признак силы человеческой натуры. Хотя, с другой стороны, перемены только лишь ради самих перемен – далеко не самое лестное описание качества менеджерской работы.

Как видим, ситуация в «Кудровке» на самом финише сезона сложилась весьма запутанная и непростая. Как, впрочем, и во всем украинском футболе в целом. Увы, но для наших реалий нечто подобное – это, скорее, уже традиция, нежели исключение…