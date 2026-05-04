Президент Кудровки назвал причину увольнения Баранова
Роман Солодаренко увидел, что команда остановилась
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко прокомментировал неожиданное увольнение главного тренера команды Василия Баранова.
– Почему приняли такое решение за несколько туров до конца сезона?
– Вы же видите, какие результаты. Я увидел вчера, что команда остановилась. А это не мое. Я хочу, чтобы движение было всегда. Понял, что нужна свежая кровь для команды, для которой приоритетное направление – это только двигаться вперед. Нужны изменения, они начались с главного тренера.
– Кто будет следующим главным тренером «Кудровки»?
– Завтра в десять часов все узнают. Официально объявим.
– Василий Баранов остается работать в структуре клуба?
– Нет, не остается.
Баранов работал с «Кудровкой» с лета 2024 года в качестве ассистента Романа Локтионова, а уже осенью того же года занял его место. По итогам сезона 2024/25 он впервые в истории клуба вывел команду в УПЛ.
