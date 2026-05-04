Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Кудровки назвал причину увольнения Баранова
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 16:29 | Обновлено 04 мая 2026, 16:30
962
0

Президент Кудровки назвал причину увольнения Баранова

Роман Солодаренко увидел, что команда остановилась

04 мая 2026, 16:29 | Обновлено 04 мая 2026, 16:30
962
0
Президент Кудровки назвал причину увольнения Баранова
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко прокомментировал неожиданное увольнение главного тренера команды Василия Баранова.

– Почему приняли такое решение за несколько туров до конца сезона?

– Вы же видите, какие результаты. Я увидел вчера, что команда остановилась. А это не мое. Я хочу, чтобы движение было всегда. Понял, что нужна свежая кровь для команды, для которой приоритетное направление – это только двигаться вперед. Нужны изменения, они начались с главного тренера.

– Кто будет следующим главным тренером «Кудровки»?

– Завтра в десять часов все узнают. Официально объявим.

– Василий Баранов остается работать в структуре клуба?

– Нет, не остается.

Баранов работал с «Кудровкой» с лета 2024 года в качестве ассистента Романа Локтионова, а уже осенью того же года занял его место. По итогам сезона 2024/25 он впервые в истории клуба вывел команду в УПЛ.

По теме:
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Федык vs Скрипник. Рух и Заря назвали стартовые составы на матч УПЛ
Экс-вратарь Динамо: «Нещерет разочаровал больше, чем Ризнык»
Роман Солодаренко Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 6
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер

Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Футбол | 04.05.2026, 12:10
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Руководство клуба УПЛ решило попрощаться с тренером
Футбол | 04.05.2026, 14:19
Руководство клуба УПЛ решило попрощаться с тренером
Руководство клуба УПЛ решило попрощаться с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 1
Бокс
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 73
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 251
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем