Дубль Винисиуса. Реал с Луниным одолел Эспаньол и отложил трофей Барселоны

3 мая мадридский Реал одержал выездную победу над Эспаньолом в матче 34-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны, завершился со счетом 2:0 в пользу сливочных.

Оба гола в составе королевского клуба оформил Винисиус Жуниор. Бразилец забил 14-й и 15-й голы в текущей кампании чемпионата Испании.

Весь матч в воротах Реала отыграл украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец сделал три сейва, не позволив соперникам отличиться.

В таблице Ла Лиги Реал с 77 очками занимает второе место. У лидера – Барселоны – 88 баллов. Если бы подопченые Альваро Арбелоа не сумели переиграть Эспаньол, то каталонцы досрочно стали бы чемпионами.

Топ-7 Ла Лиги: Барселона (88), Реал (77), Вильярреал (68), Атлетико (63), Бетис (53), Сельта (47), Хетафе (44).

В 35-м туре состоится Эль Класико – Барселона примет Реал на Камп Ноу. Сине-гранатовым нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе трофей испанского первенства.

Эспаньол в таблице Ла Лиги располагается на 13-м месте с 39 очками.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 3 мая

Эспаньол – Реал – 0:2

Голы: Винисиус Жуниор, 55, 66

Эспаньол: Марко Дмитрович, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Карлос Ромеро, Омар Эль-Хиляли, Эдуардо Экспозито Хаэн (Шарль Пикель, 62), Рамон Террац (Жофре Каррерас, 73), Урко Гонсалес, Тайрис Долан (Пере Милья, 73), Рубен Санчес (Антониу Рока, 62), Роберто Фернандес (Кике Гарсия, 73)

Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнолд, Дин Хёйсен, Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 14), Браим Диас (Гонсало Гарсия, 53), Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени (Эдуардо Камавинга, 84), Тьяго Питарч (Франко Мастантуоно, 53), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Сесар Паласиос, 84)

Предупреждения: Омар Эль-Хиляли (26), Эдуардо Экспозито Хаэн (45+2), Урко Гонсалес (85) – Браим Диас (22), Винисиус Жуниор (23), Трент Александер-Арнолд (50), Гонсало Гарсия (75)

