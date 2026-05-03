Дубль Винисиуса. Реал с Луниным одолел Эспаньол и отложил трофей Барселоны
В 34-м туре сливочные на выезде переиграли каталонскую команду со счетом 2:0
3 мая мадридский Реал одержал выездную победу над Эспаньолом в матче 34-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Поединок, который прошел на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны, завершился со счетом 2:0 в пользу сливочных.
Оба гола в составе королевского клуба оформил Винисиус Жуниор. Бразилец забил 14-й и 15-й голы в текущей кампании чемпионата Испании.
Весь матч в воротах Реала отыграл украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец сделал три сейва, не позволив соперникам отличиться.
В таблице Ла Лиги Реал с 77 очками занимает второе место. У лидера – Барселоны – 88 баллов. Если бы подопченые Альваро Арбелоа не сумели переиграть Эспаньол, то каталонцы досрочно стали бы чемпионами.
Топ-7 Ла Лиги: Барселона (88), Реал (77), Вильярреал (68), Атлетико (63), Бетис (53), Сельта (47), Хетафе (44).
В 35-м туре состоится Эль Класико – Барселона примет Реал на Камп Ноу. Сине-гранатовым нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе трофей испанского первенства.
Эспаньол в таблице Ла Лиги располагается на 13-м месте с 39 очками.
Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 3 мая
Эспаньол – Реал – 0:2
Голы: Винисиус Жуниор, 55, 66
Эспаньол: Марко Дмитрович, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Карлос Ромеро, Омар Эль-Хиляли, Эдуардо Экспозито Хаэн (Шарль Пикель, 62), Рамон Террац (Жофре Каррерас, 73), Урко Гонсалес, Тайрис Долан (Пере Милья, 73), Рубен Санчес (Антониу Рока, 62), Роберто Фернандес (Кике Гарсия, 73)
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнолд, Дин Хёйсен, Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 14), Браим Диас (Гонсало Гарсия, 53), Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени (Эдуардо Камавинга, 84), Тьяго Питарч (Франко Мастантуоно, 53), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Сесар Паласиос, 84)
Предупреждения: Омар Эль-Хиляли (26), Эдуардо Экспозито Хаэн (45+2), Урко Гонсалес (85) – Браим Диас (22), Винисиус Жуниор (23), Трент Александер-Арнолд (50), Гонсало Гарсия (75)
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|88
|2
|Реал Мадрид
|34
|24
|5
|5
|70 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|77
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64 - 39
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|19
|6
|9
|58 - 37
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|63
|5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52 - 41
|09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|53
|6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48 - 44
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|47
|7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28 - 36
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|34
|13
|5
|16
|40 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|9
|Реал Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52 - 52
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|43
|10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40 - 42
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35 - 41
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|42
|12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|39
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37 - 51
|09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|39
|14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42 - 51
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36 - 51
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|38
|17
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|36
|18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40 - 55
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|34
|19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38 - 55
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте
|33
|20
|Реал Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26 - 54
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья
|28
