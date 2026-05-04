3 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Эспаньол и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сливочных.

Дубль в составе гостей оформил Винисиус Жуниор. Три сейва сделал украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур, 3 мая

Эспаньол – Реал – 0:2

Голы: Винисиус Жуниор, 55, 66

ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 55 мин.

ГОЛ! 0:2 Винисиус Жуниор, 66 мин.