  Тренер Реала: «Он фантастический игрок. Мне очень повезло»
04 мая 2026, 08:16 | Обновлено 04 мая 2026, 08:17
Альваро Арбелоа не сдержался после дубля Винисиуса Жуниора

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился эмоциями после матча 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола». Наставник «сливочных» осыпал комплиментами Винисиуса Жуниора после дубля в ворота каталонцев (2:0).

«Матч Винисиуса Жуниора легко оценивать. Он снова провел выдающуюся игру, забив два прекрасных гола, был лидером атакующей линии команды и представлял угрозу каждый раз, когда получал мяч. Он очень агрессивный, умный, смелый, стабильный.

Я немного его поберег, не хотел рисковать, чтобы он не пропустил Класико, и поэтому была сделана замена. Еще один матч, в котором он отлично поработал, помогая нам также в обороне, и это то, за что я ему всегда благодарен. Спасибо за ту работу, которую он делает, помогая команде и взаимодействуя с нашей полузащитой. Я уже несколько месяцев повторяю: фантастический игрок, прирожденный лидер, партнер, которого все хотят иметь, прекрасный человек… Я очень горжусь тем, что он у меня в команде, мне очень повезло.

Поездка Мбаппе? Все планирование по травмированным игрокам контролируется и координируется медицинской службой мадридского «Реала», которая решает, когда им нужно приезжать в Вальдебебас, а когда нет. Каждый игрок в свободное время делает то, что считает нужным, и я не могу это комментировать.

Есть ли разница в уровне самоотдачи между Винисиусом и Мбаппе? Я не занимаюсь сравнениями между игроками. Нам нужны все. Я всегда это говорил с момента, как сел в это кресло: чтобы выигрывать любой матч, нужна самоотдача всех игроков. Мне часто больно видеть, что все команды бегают больше нас. И дело не только в игре без мяча – нужно обращать внимание и на игру с мячом. Команда должна быть очень мобильной, делать много рывков без мяча, ведь чтобы получить передачу, иногда нужно сделать десять открываний.

Нам нужна самоотдача всех игроков – для прессинга, защиты и атаки. Сегодня, если ты хочешь быть полноценной командой, которой трудно противостоять, одного таланта недостаточно. Мне нравится, когда игроки понимают, что важна не только самоотдача, но и ценности «Реала». Когда говорят о том, что такое мадридский «Реал» и как он строился, мы создали его не игроками в смокингах, а теми, кто заканчивает матч с футболкой, покрытой потом, грязью, усилием, жертвой и упорством.

Поскольку этот клуб всегда собирает лучших игроков мира, когда они понимают, что такое «Реал Мадрид» и его ценности, сочетание таланта, самоотдачи и труда делает нас лучшей командой мира. Но прежде всего – благодаря тому, кто мы есть и как мы строили историю «Реала».

Недовольство из-за Мбаппе? Я не сомневаюсь ни в одном из своих игроков. Все они понимают, насколько важны эти матчи для нас. Когда ты защищаешь футболку «Реала» и находишься в этом клубе, ты осознаешь его требования. Это клуб, в котором, к счастью, никогда не было, нет и не будет игрока больше самого «Реала» Мадрид. Я уверен, что все мои игроки прекрасно это понимают – что значит быть здесь, где они находятся, и какая это привилегия.

Сыграют ли Мбаппе и Карвахаль в Класико? Посмотрим на состояние Мбаппе на этой неделе. После обследований на прошлой неделе казалось, что восстановление займет больше времени, но будем следить за его прогрессом. То же самое с Карвахалем – у меня все еще есть большая надежда, что он сможет сыграть до конца сезона, восстановиться и завершить сезон на поле, как он этого заслуживает», – заявил Арбелоа.

Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
