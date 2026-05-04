Реал понес кадровую потерю перед матчем с Барселоной
Ферлан Менди получил травму накануне Эль-Классико
30-летний французский защитник Ферлан Менди пополнил лазарет мадридского «Реала» после матча 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».
Фланговый игрок почувствовал дискомфорт в бедре в начале встречи – тренер был вынужден заменить его на 14-й минуте.
Без Ферлана «сливочные» смогли дожать соперника на выезде: героем матча стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль (2:0).
Практически весь сезон Ферлан пропустил из-за повреждений, и травмы продолжают его преследовать. Французский защитник в этом сезоне отыграл всего 9 матчей.
Вероятно, Менди не сможет помочь «Реалу» в предстоящем матче против «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги. Поединок пройдет 10 мая на «Бернабеу» в Мадриде, начало – 22:00.
В случае победы «Барселоны» в Эль-Класико «сине-гранатовые» досрочно станут чемпионами Ла Лиги.
😩🇫🇷 Quel coup dur pour Ferland Mendy... Le Français se blesse sur une accélération après 10 minutes de jeu seulement...https://t.co/POuU8q0ASl pic.twitter.com/euq6PJLiKz— RMC Sport (@RMCsport) May 3, 2026
