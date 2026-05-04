Реал понес кадровую потерю перед матчем с Барселоной

30-летний французский защитник Ферлан Менди пополнил лазарет мадридского «Реала» после матча 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Фланговый игрок почувствовал дискомфорт в бедре в начале встречи – тренер был вынужден заменить его на 14-й минуте.

Без Ферлана «сливочные» смогли дожать соперника на выезде: героем матча стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль (2:0).

Практически весь сезон Ферлан пропустил из-за повреждений, и травмы продолжают его преследовать. Французский защитник в этом сезоне отыграл всего 9 матчей.

Вероятно, Менди не сможет помочь «Реалу» в предстоящем матче против «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги. Поединок пройдет 10 мая на «Бернабеу» в Мадриде, начало – 22:00.

В случае победы «Барселоны» в Эль-Класико «сине-гранатовые» досрочно станут чемпионами Ла Лиги.