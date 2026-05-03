ВИДЕО. Винисиус и Гонсало Гарсия соорудили топ-гол Реала в ворота Эспаньола

Винисиус Жуниор открыл счет в матче 34-го тура Ла Лиги между командами Эспаньол и Реал.

Бразилец поразил ворота каталонской команды на 55-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу сливочных.

Винисиус красиво сыграл в стенку с Гонсало Гарсией – атакующий тандем филигранно разобрался с обороной соперников.

Для Вини этот гол стал уже 14-м в текущем сезоне чемпионата Испании. В его активе также пять голевых передач.

Встреча Эспаньола и Реала проходит на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны.

