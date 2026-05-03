ВИДЕО. Винисиус и Гонсало Гарсия соорудили топ-гол Реала в ворота Эспаньола
Бразилец вывел сливочных вперед на 55-й минуте матча 34-го тура Ла Лиги
Винисиус Жуниор открыл счет в матче 34-го тура Ла Лиги между командами Эспаньол и Реал.
Бразилец поразил ворота каталонской команды на 55-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Винисиус красиво сыграл в стенку с Гонсало Гарсией – атакующий тандем филигранно разобрался с обороной соперников.
Для Вини этот гол стал уже 14-м в текущем сезоне чемпионата Испании. В его активе также пять голевых передач.
Встреча Эспаньола и Реала проходит на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны.
❗️ ВИДЕО. Винисиус и Гонсало Гарсия соорудили топ-гол Реала в ворота Эспаньола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Удалось обыграть Литву
«Горняки» победили со счётом 2:1