Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пятка Беллингема. Шедевр: Винисиус Жуниор оформил дубль Эспаньолу
Испания
03 мая 2026, 23:36 | Обновлено 04 мая 2026, 00:06
106
0

ВИДЕО. Пятка Беллингема. Шедевр: Винисиус Жуниор оформил дубль Эспаньолу

Бразилец сделал счет 2:0 в пользу Реала на 66-й минуте матча 34-го тура Ла Лиги

03 мая 2026, 23:36 | Обновлено 04 мая 2026, 00:06
106
0
ВИДЕО. Пятка Беллингема. Шедевр: Винисиус Жуниор оформил дубль Эспаньолу
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота Эспаньола в матче 34-го тура Ла Лиги 2025/26.

Вини забил второй гол на 66-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол получился особенно красивым: Джуд Беллингем отдал передачу пяткой, после чего бразилец мощным ударом поразил ворота соперников.

Теперь у Винисиуса 15 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – он вышел на пятое место в гонке бомбирдиров.

Эспаньол и Реал играют на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны. Встреча стартовала 3 мая в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Пятка Беллингема. Шедевр: Винисиус Жуниор оформил дубль Эспаньолу

По теме:
Дубль Винисиуса. Реал с Луниным одолел Эспаньол и отложил трофей Барселоны
Лион – Ренн – 4:2. Голы Яремчука и Эндрика. Видео голов и обзор матча
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Винисиус Жуниор видео голов и обзор Джуд Беллингем Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Эспаньол Эспаньол - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03 мая 2026, 09:27 6
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ

Арда положительно отозвался об Алиссоне для «Галатасарая»

Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03 мая 2026, 19:58 210
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03.05.2026, 11:12
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 03.05.2026, 23:40
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 2
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 143
Теннис
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 3
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем