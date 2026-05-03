ВИДЕО. Пятка Беллингема. Шедевр: Винисиус Жуниор оформил дубль Эспаньолу
Бразилец сделал счет 2:0 в пользу Реала на 66-й минуте матча 34-го тура Ла Лиги
Бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота Эспаньола в матче 34-го тура Ла Лиги 2025/26.
Вини забил второй гол на 66-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу сливочных.
Гол получился особенно красивым: Джуд Беллингем отдал передачу пяткой, после чего бразилец мощным ударом поразил ворота соперников.
Теперь у Винисиуса 15 голов в текущем сезоне чемпионата Испании – он вышел на пятое место в гонке бомбирдиров.
Эспаньол и Реал играют на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны. Встреча стартовала 3 мая в 22:00 по Киеву.
