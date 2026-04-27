Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27 апреля свои матчи 4-го раунда уже выиграли Баптист, Фернандес, Соболенко и Плишкова
27 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) проходят матчи 1/8 финала.
Уже завершены четыре поединка, и определены четыре четвертьфиналистки: Хейли Баптист, Лейла Фернандес, Арина Соболенко и Каролина Плишкова.
Баптист в трех сетах переиграла Белинду Бенчич. Вторая партия между американкой и швейцаркой завершилась на тай-брейке – 16:14 в пользу Бенчич. Это самый длинный тай-брейк в WTA-Туре в 2026 году.
Баптист впервые в карьере прошла в четвертьфинал соревнований на уровне Тура на грунте. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая одолела Наоми Осаку.
Финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес уверенно спраивлась с Энн Ли. Представительница Канады пробилась в первый четвертьфинал турнира категории WTA 1000 на грунте. Далее Лейла поборется или с Миррой Андреевой, или с Анной Бондар.
34-летняя бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова в двух сетах выиграла у Соланы Сиерры. Каролина в Мадриде, помимо Соланы, также уже выбила Синью Краус, Марию Саккри и Элизе Мертенс.
Для Плишковой это будет первый четвертьфинал на тысячниках с 2024 года, когда она дошла до этой стадии в Дохе. Далее Каролина встретится с или с Анастасией Потаповой, или с Еленой Рыбакиной.
В понеделеьник определятся еще четыре четвертьфиналистки в матчах: Мирра Андреева – Анна Бондар, Линда Носкова – Коко Гауфф, Марта Костюк – Кэти Макнелли, Анастасия Потапова – Елена Рыбакина.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала
- 12:00. Белинда Бенчич [11] – Хейли Баптист [30] – 1:6, 7:6 (16:14), 3:6
- 12:00. Энн Ли [31] – Лейла Фернандес [24] – 3:6, 2:6
- 14:00. Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2
- 14:00. Солана Сиерры – Каролина Плишкова – 4:6, 3:6
- 16:00. Мирра Андреева [9] – Анна Бондар
- 17:00. Линда Носкова [13] – Коко Гауфф [3]
- 20:00. Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли
- 22:30. Анастасия Потапова – Елена Рыбакина [2]
