Осака после победы над Калининой забрала сет у Соболенко, но проиграла
Наоми не сумела пройти первую ракетку мира в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 15) не сумела переиграть первую ракетку мира Арину Соболенко в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
Японка выиграла первый сет у Соболенко на тай-брейке, но затем отдала две последующие партии. Встреча завершилась за 2 часа и 22 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2
Осака провела пятое очное противостояние против Соболенко и потерпела четвертое поражение.
Наоми в Мадриде успела пройти Камилу Осорио и Ангелину Калинину. Для японки это было второе лучше выступления в столице Испании в карьере – в 2019 году она добралась до стадии четвертьфинала.
Соболенко в четвертьфинале тысячника встретится Хейли Баптист (США, WTA 32).
