Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Осака после победы над Калининой забрала сет у Соболенко, но проиграла
WTA
27 апреля 2026, 16:33 | Обновлено 27 апреля 2026, 17:43
629
0

Осака после победы над Калининой забрала сет у Соболенко, но проиграла

Наоми не сумела пройти первую ракетку мира в 1/8 финала тысячника в Мадриде

27 апреля 2026, 16:33 | Обновлено 27 апреля 2026, 17:43
629
0
Осака после победы над Калининой забрала сет у Соболенко, но проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 15) не сумела переиграть первую ракетку мира Арину Соболенко в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Японка выиграла первый сет у Соболенко на тай-брейке, но затем отдала две последующие партии. Встреча завершилась за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака (Япония) [14] – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2

Осака провела пятое очное противостояние против Соболенко и потерпела четвертое поражение.

Наоми в Мадриде успела пройти Камилу Осорио и Ангелину Калинину. Для японки это было второе лучше выступления в столице Испании в карьере – в 2019 году она добралась до стадии четвертьфинала.

Соболенко в четвертьфинале тысячника встретится Хейли Баптист (США, WTA 32).

Видеообзор матча

Фото с матча (Наоми Осака)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Марта Костюк – Кэти Макнелли. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Арина Соболенко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми Осака Арина Соболенко WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27 апреля 2026, 09:04 0
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен

Британец уверен в триумфе украинца

Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
Футбол | 27 апреля 2026, 10:33 13
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной
Украинец или иностранец? Беланов высказался о будущем тренере сборной

Главная тема для главной команды страны

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
ФОТО. Свитолина подшутила над Монфисом после семейного гольфа
Теннис | 27.04.2026, 08:30
ФОТО. Свитолина подшутила над Монфисом после семейного гольфа
ФОТО. Свитолина подшутила над Монфисом после семейного гольфа
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27.04.2026, 10:23
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
Камбэк из 0:2. Определен бронзовый призер чемпионата Украины
25.04.2026, 17:55
Волейбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем