Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Главные новости за 25 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 апреля.
1. Роман Яремчук оформил дубль за Лион и принес победу
Украинский форвард сделал решающий вклад в матче против Осера
2. Зеленая крепость. Карпаты обыграли Рух и продолжили свою сухую серию
Рух не создал проблем команде Франа Фернандеса
3. Феерические 8 минут. Разыграна первая путевка в финал Кубка Англии
В полуфинале Манчестер Сити переиграл Саутгемптон
4. Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижский клуб разгромил Анже
Команда Луиса Энрике забила три гола
5. Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии
Команда Мичела потерпела поражение со счетом 1:2
6. Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин
7. Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Ангелина не сумела справиться с бывшей первой ракеткой в третьем раунде
8. Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей
9A. ЧМ по снукеру. Напряженное китайское дерби, трудный старт для Трампа
Чжао Синьтун имеет преимущество 9:7 над Дином Цзюньхуем после 2-й сессии
9B. Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру
10. Разбазаривание Арсенала. История: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
О том, как можно проиграть сезон, имея огромное преимущество
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич
Клуб поздравил футболиста с днём рождения