26 апреля 2026, 11:59 | Обновлено 26 апреля 2026, 12:25
Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой

Главные новости за 25 апреля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 апреля.

1. Роман Яремчук оформил дубль за Лион и принес победу
Украинский форвард сделал решающий вклад в матче против Осера

2. Зеленая крепость. Карпаты обыграли Рух и продолжили свою сухую серию
Рух не создал проблем команде Франа Фернандеса

3. Феерические 8 минут. Разыграна первая путевка в финал Кубка Англии
В полуфинале Манчестер Сити переиграл Саутгемптон

4. Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижский клуб разгромил Анже
Команда Луиса Энрике забила три гола

5. Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии
Команда Мичела потерпела поражение со счетом 1:2

6. Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

7. Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Ангелина не сумела справиться с бывшей первой ракеткой в третьем раунде

8. Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей

9A. ЧМ по снукеру. Напряженное китайское дерби, трудный старт для Трампа
Чжао Синьтун имеет преимущество 9:7 над Дином Цзюньхуем после 2-й сессии

9B. Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру

10. Разбазаривание Арсенала. История: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие
О том, как можно проиграть сезон, имея огромное преимущество

По теме:
Лунин пропустил на 90+4, Рома попрощалась с коучем, анализ карьеры Реброва
Шахтер дожал Зарю, первый гол Проспера, сенсационное поражение Свитолиной
Ребров покинул сборную, сенсация Чернигова, Сити – лидер, отставка в Челси
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Футбол | 25 апреля 2026, 13:17 6
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Дарио Срна считает, что национальную команду должен возглавить 75-летний Мирон Маркевич

Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25 апреля 2026, 20:25 5
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским

Клуб поздравил футболиста с днём рождения

Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25.04.2026, 21:57
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»
Футбол | 26.04.2026, 09:23
Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»
Федецкий назвал идеального тренера для сборной Украины: «Так и напишите»
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Футбол | 26.04.2026, 11:57
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 14
Теннис
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 65
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
