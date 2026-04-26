Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 апреля.

1. Роман Яремчук оформил дубль за Лион и принес победу

Украинский форвард сделал решающий вклад в матче против Осера

2. Зеленая крепость. Карпаты обыграли Рух и продолжили свою сухую серию

Рух не создал проблем команде Франа Фернандеса

3. Феерические 8 минут. Разыграна первая путевка в финал Кубка Англии

В полуфинале Манчестер Сити переиграл Саутгемптон

4. Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижский клуб разгромил Анже

Команда Луиса Энрике забила три гола

5. Молчание Цыганкова. Жирона в гостях уступила Валенсии

Команда Мичела потерпела поражение со счетом 1:2

6. Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

7. Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде

Ангелина не сумела справиться с бывшей первой ракеткой в третьем раунде

8. Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева

Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей

9A. ЧМ по снукеру. Напряженное китайское дерби, трудный старт для Трампа

Чжао Синьтун имеет преимущество 9:7 над Дином Цзюньхуем после 2-й сессии

9B. Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом

В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира 2026 по снукеру

10. Разбазаривание Арсенала. История: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие

О том, как можно проиграть сезон, имея огромное преимущество