Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (Япония, WTA 15).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [Q] – Наоми Осака (Япония) [14] – 1:6, 3:6

Калинина провела первое очное противостояние против Осаки на уровне Тура.

Ангелина в столице Испании стартовала с квалификации и выиграла четыре матча: у Марины Бассольс, Слоан Стивенс, Камиллы Рахимовой и Марии Боузковой.

Осака в 1/8 финала Мадрида встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Из украинок в Мадриде осталась только Марта Костюк – 26 апреля Костюк встретится с Джессикой Пегулой.