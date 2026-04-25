Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Ангелина не сумела справиться с бывшей первой ракеткой в третьем раунде тысячника
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (Япония, WTA 15).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [Q] – Наоми Осака (Япония) [14] – 1:6, 3:6
Калинина провела первое очное противостояние против Осаки на уровне Тура.
Ангелина в столице Испании стартовала с квалификации и выиграла четыре матча: у Марины Бассольс, Слоан Стивенс, Камиллы Рахимовой и Марии Боузковой.
Осака в 1/8 финала Мадрида встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Из украинок в Мадриде осталась только Марта Костюк – 26 апреля Костюк встретится с Джессикой Пегулой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
мене, менше, ніж у суперниці), але проти сили і точності Осаки сьогодні
шансів не було: радіо-керовані вінери проходили занадто часто. Хоча з далеко не ідеальним дроп-шотами Гєлі вона взагалі ніяк не могла
впоратися (за іронією впоралась тільки з тим, що був на матч-поінті), та цього, на жаль, не вистачило. Посипати голову попелом не варто - просто суперниця була сьогодні дуже непроста