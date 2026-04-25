Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
WTA
25 апреля 2026
414
2

Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде

Ангелина не сумела справиться с бывшей первой ракеткой в третьем раунде тысячника

25 апреля 2026, 23:56 |
414
2 Comments
Калинина проиграла Осаке в 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (Япония, WTA 15).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [Q] – Наоми Осака (Япония) [14] – 1:6, 3:6

Калинина провела первое очное противостояние против Осаки на уровне Тура.

Ангелина в столице Испании стартовала с квалификации и выиграла четыре матча: у Марины Бассольс, Слоан Стивенс, Камиллы Рахимовой и Марии Боузковой.

Осака в 1/8 финала Мадрида встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Из украинок в Мадриде осталась только Марта Костюк – 26 апреля Костюк встретится с Джессикой Пегулой.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Наче і непогано грала: і подача нормальна і помилок небагато (як на
мене, менше, ніж у суперниці), але проти сили і точності Осаки сьогодні
шансів не було: радіо-керовані вінери проходили занадто часто. Хоча з далеко не ідеальним дроп-шотами Гєлі вона взагалі ніяк не могла
впоратися (за іронією впоралась тільки з тим, що був на матч-поінті), та цього, на жаль, не вистачило. Посипати голову попелом не варто - просто суперниця була сьогодні дуже непроста
Ответить
+4
Я вас вмаляю ! Не програла , а профукала ,якщо не сказати більше.
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем