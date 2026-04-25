  4. Феерические 8 минут. Разыграна первая путевка в финал Кубка Англии
25 апреля 2026, 21:11 | Обновлено 25 апреля 2026, 21:18
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля «Манчестер Сити» стал первым финалистом Кубка Англии 2025/26.

«Горожане» с трудом справились с представителем Чемпионшипа – «Саутгемптоном».

Нули на табло на стадионе «Уэмбли» держались долго, пока не наступила 83-я минута.

«Святые» неожиданно вышли вперёд и имели шанс сотворить сенсацию. Однако против этого были подопечные Пепа Гвардиолы, которые за четыре минуты забили дважды.

Как бы ни старался «Саутгемптон», переломить ход игры после двух пропущенных мячей было невозможно – 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Второй финалист Кубка станет известен уже 26 апреля: «Челси» и «Лидс» определят, кто заслуживает путевку в главный матч турнира.

Кубок Англии. 1/2 финала, 25 апреля

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Доку, 83, Нико, 87 – Азаз, 79

Фотогалерея матча:

