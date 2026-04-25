Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1. Камбэк горожан. Видео голов и обзор
25.04.2026 19:15 – FT 2 : 1
25 апреля 2026, 22:51 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:53
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии

25 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии 2025/26.

«Горожане» сумели избежать поражения на стадионе «Уэмбли» и переломить ход игры в свою пользу.

Представитель Чемпионшипа открыл счет и сделал шаг к громкой сенсации.

Однако подопечные Пепа Гвардиолы за четыре минуты дважды заставили стадион взорваться эмоциями.

Благодаря позднему камбэку «Манчестер Сити» вышел в финал турнира. Их соперником станет либо «Челси», либо «Лидс».

Кубок Англии. 1/2 финала, 25 апреля

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Доку, 83, Нико, 87 – Азаз, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Финн Азаз (Саутгемптон), асcист Курю Мацуки.
