25 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии 2025/26.

«Горожане» сумели избежать поражения на стадионе «Уэмбли» и переломить ход игры в свою пользу.

Представитель Чемпионшипа открыл счет и сделал шаг к громкой сенсации.

Однако подопечные Пепа Гвардиолы за четыре минуты дважды заставили стадион взорваться эмоциями.

Благодаря позднему камбэку «Манчестер Сити» вышел в финал турнира. Их соперником станет либо «Челси», либо «Лидс».

Кубок Англии. 1/2 финала, 25 апреля

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Доку, 83, Нико, 87 – Азаз, 79

Видео голов и обзор матча: