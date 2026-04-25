Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1. Камбэк горожан. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии
25 апреля «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии 2025/26.
«Горожане» сумели избежать поражения на стадионе «Уэмбли» и переломить ход игры в свою пользу.
Представитель Чемпионшипа открыл счет и сделал шаг к громкой сенсации.
Однако подопечные Пепа Гвардиолы за четыре минуты дважды заставили стадион взорваться эмоциями.
Благодаря позднему камбэку «Манчестер Сити» вышел в финал турнира. Их соперником станет либо «Челси», либо «Лидс».
Кубок Англии. 1/2 финала, 25 апреля
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Доку, 83, Нико, 87 – Азаз, 79
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман – о Кроуфорде
28-летний нападающий сборной Украины не случайно потерял место в основном составе «волков»