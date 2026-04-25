Манчестер Сити – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 апреля в 19:15 матч 1/2 финала Кубка Англии
25 апреля состоится первый полуфинальный матч Кубка Англии 2025/26: «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» из Чемпионшипа.
Местом проведения поединка станет арена «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Матч начнется в 19:15 по киевскому времени.
В прошлом раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:0), «Саутгемптон» создал сенсацию против «Арсенала» (2:1).
Победитель этой пары встретится в финале либо с «Челси», либо с «Лидсом», которые определят сильнейшего 26 апреля.
Последний матч между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» состоялся 10 мая 2025 года в рамках АПЛ и завершился вничью (0:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
