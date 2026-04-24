В субботу, 25 апреля, состоится полуфинал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном». По киевскому времени игра начнется в 19.15.

Манчестер Сити

Для «горожан» текущий сезон проходит довольно неплохо. После 33 поединков Премьер-лиги на балансе команды есть 70 баллов, позволяющих ей находиться на 1-м месте турнирной таблицы. У находящегося на 2-м месте «Арсенала» столько же очков, однако лондонцы имеют меньшее количество забитых голов. По пути в полуфинал Кубка Англии «горожане» обыграли «Эксетер», «Солфорд», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала турнира, однако на этой стадии «Манчестер Сити» с общим счетом 1:5 проиграл мадридскому «Реалу».

Саутгемптон

Совершенно удачно проходит сезон и для «Саутгемптона», особенно его вторая часть. За 44 тура Чемпионшипу «святым» удалось набрать 76 баллов, что пока разрешают им находиться на 4-й позиции общего зачета. За 2 тура до завершения турнира коллектив отстает от зоны прямого повышения на 2 балла.

В Кубке Англии «Саутгемптон» одолел «Донкастер», «Лестер», «Фулхэм» и лондонский «Арсенал», благодаря чему и квалифицировался в полуфинал.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы встречались между собой 4 раза. Дважды побеждал «Манчестер Сити», еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке победу одержал «Саутгемптон».

Интересные факты

«Манчестер Сити» победил в каждом из 5 предыдущих матчей.

Беспроигрышная серия «Саутгемптона» продолжается уже 20 матчей подряд.

В каждом из 6 предыдущих матчей «Саутгемптона» было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 3 с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.