Гвардиола прокомментировал камбэк и выход Ман Сити в финал Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о полуфинальном матче Кубка Англии против «Саутгемптона», в котором «горожане» совершили камбэк на последних минутах (2:1).

Подопечные Гвардиолы обыграли представителя Чемпионшипа и вышли в финал, где встретятся с «Челси».

«У них была серия из 19 матчей без поражений, поэтому я никогда не думал, что будет легко. Энергия, которую мы получили во втором тайме от Доку и Савиньо, помогла, но если бы они начали с первых минут, у них не было бы этой энергии. Потому что у Жереми есть риск получить травму, особенно когда ты играешь каждые три дня.

Игроки, вышедшие в старте, заслужили играть, они нам помогли. Первый тайм был неплохим. Мы не пропускали. Во втором тайме мы играли на уровне, как против «Бернли», но, к сожалению, доходили до штрафной площади и не были достаточно хладнокровными.

Футбол непредсказуем. Большая заслуга их в том, как они защищались и как играли. И снова команда во втором тайме была действительно исключительной. Было столько эпизодов, когда я кричал: «иди, иди, иди». Мы создаем момент за моментом.

Мы сравняли счёт благодаря рикошету. Если анализировать, мы создали моменты – еще более явные, чем этот. Но это футбол», – сказал Гвардиола.