Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии
Кубок Англии
25 апреля 2026, 22:19 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:20
62
0

Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии

Лишь 3 команды в истории турнира играли в решающей игре чаще

Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в 15 раз сыграет в финале Кубка Англии.

Это стало возможным после того, как «горожане» победили Саутгемптон в полуфинале турнира сезона 2025/26 со счетом 2:1.

По количеству участия в финалах Манчестер Сити сравнялся с Ливерпулем (также 15).

Лишь 3 команды в истории турнира пробивались в финальный матч чаще: Манчестер Юнайтед (22), Арсенал (21) и Челси (16).

Команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Англии

  • 22 – Манчестер Юнайтед
  • 21 – Арсенал
  • 16 – Челси
  • 15 – Ливерпуль
  • 15 – Манчестер Сити

Отметим также, что 5 из этих 15 финалов Манчестер Сити – под руководством Пепа Гвардиолы.

По теме:
8,33% тренеров на чемпионате мира были уволены из Челси
Тренер Кристал Пэлас собирался дать Ливерпулю забить гол в ответ
Ньюкасл стал 5-м клубом, в ворота которого Арсенал забил 100+ голов в АПЛ
статистика Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Саутгемптон Саутгемптон Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Челси Ливерпуль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Хоккей | 25 апреля 2026, 08:59 0
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица

Удалось завоевать бронзу

Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25 апреля 2026, 04:32 4
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал

Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду

Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли
Футбол | 25.04.2026, 20:41
Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли
Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Футбол | 25.04.2026, 22:01
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Шацких объяснил, почему Довбик не может заиграть в Роме
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
23.04.2026, 19:27 1
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем