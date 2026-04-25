Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии

Манчестер Сити в 15 раз сыграет в финале Кубка Англии.
Это стало возможным после того, как «горожане» победили Саутгемптон в полуфинале турнира сезона 2025/26 со счетом 2:1.
По количеству участия в финалах Манчестер Сити сравнялся с Ливерпулем (также 15).
Лишь 3 команды в истории турнира пробивались в финальный матч чаще: Манчестер Юнайтед (22), Арсенал (21) и Челси (16).
Команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Англии
- 22 – Манчестер Юнайтед
- 21 – Арсенал
- 16 – Челси
- 15 – Ливерпуль
- 15 – Манчестер Сити
Отметим также, что 5 из этих 15 финалов Манчестер Сити – под руководством Пепа Гвардиолы.
Only five sides have reached the FA Cup final on 15 or more occasions:
◎ 22 - Man Utd
◎ 21 - Arsenal
◎ 16 - Chelsea
◎ 15 - Liverpool
◉ 15 - Man City 🆕
Five of them have come under Pep Guardiola. pic.twitter.com/vbf8AhYhvN
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Удалось завоевать бронзу
Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду