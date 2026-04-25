Манчестер Сити в 15-й раз сыграет в финале Кубка Англии

Манчестер Сити в 15 раз сыграет в финале Кубка Англии.

Это стало возможным после того, как «горожане» победили Саутгемптон в полуфинале турнира сезона 2025/26 со счетом 2:1.

По количеству участия в финалах Манчестер Сити сравнялся с Ливерпулем (также 15).

Лишь 3 команды в истории турнира пробивались в финальный матч чаще: Манчестер Юнайтед (22), Арсенал (21) и Челси (16).

Команды с наибольшим количеством выходов в финал Кубка Англии

22 – Манчестер Юнайтед

21 – Арсенал

16 – Челси

15 – Ливерпуль

15 – Манчестер Сити

Отметим также, что 5 из этих 15 финалов Манчестер Сити – под руководством Пепа Гвардиолы.