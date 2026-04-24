Навеяно разбазариванием Арсенала: Ньюкасл, Байер, Аякс и другие

В октябре прошлого года, в рамках основного этапа Лиги чемпионов, встретились нынешние полуфиналисты чемпионской Лиги – «Арсенал» и «Атлетико». Тогда команда Микеля Артеты без проблем одолела команду Диего Симеоне. Точнее, «канониры» тогда деклассировали «матрасников» – 4:0. После матча Симеоне лишь развел руками – дескать, а что тут сделаешь? Мы проиграли безоговорочно лучшей на данный момент команде европейского сезона.

«Арсенал» действительно был тогда одной из лучших, а может и действительно лучшей командой Европы. Северные лондонцы были таковой командой до начала весны. А затем потихоньку начали сдавать свои позиции. И если в полуфинал ЛЧ «канониры» все-таки проползли, то вот на внутренней арене их тотальные амбиции уже не настолько безукоризненные.

«Арсенал» проиграл финал Кубка английской лиги, выбыл из Кубка Англии. И теперь вот «красно-белые», уступив в принципиальном матче «МанСити», поставили под сомнение и чемпионский титул.

А ведь, начиная с девятого тура АПЛ, «канониры» опережали «горожан» на шесть очков. Весной этот отрыв и вовсе увеличился до девяти баллов (но у команды Гвардиолы была игра в запасе).

И вот после поражения «Арсенала» от «Борнмута», а теперь и от «Манчестер Сити», по потерянным очкам команды Артеты и Гвардиолы сравнялись. И безоговорочный европейский гегемон, коим был «Арсенал» в начале нынешнего сезона, уже не выглядит таковым. Более того, учитывая занятость лондонцев в Лиге чемпионов, многие специалисты предполагают крах чемпионским амбициям «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

Было у «Арсенала» огромное преимущество над оппонентами, да сплыло.

Да, за пять туров до конца чемпионата Англии еще всякое может случиться, но факт разбазаривания «Арсеналом» довольно весомого преимущества очевиден. И теперь уже «горожане» видятся более подходящими претендентами на титул.

А мы тем временем, пользуясь наглядным случаем, вспомним еще несколько показательных примеров из недалекой истории, когда команды, казавшиеся явными фаворитами чемпионской гонки, на финише не только теряли преимущество, но и теряли чемпионскую корону.

Чемпионат Англии

Сезон 1995/96

«Ньюкасл» опережал «Манчестер Юнайтед» на 12 очков, но в итоге финишировал на втором месте

Getty Images/Global Images Ukraine. Лес Фердинанд против Джона Барнса

На мой субъективный взгляд, это наиболее показательное и одновременно наиболее драматическое превращение фаворита в неудачника. В том сезоне «Манчестер Юнайтед» выглядел «хромой уткой», если сравнивать с «Ньюкаслом». За «сорок» тогда зажигали такие звезды, как Лес Фердинанд, Давид Жинола и, конечно же, Алан Ширер, в то время как Алекс Фергюсон, еще далеко не сэр, затеял в своем «МЮ» болезненную смену поколений.

Из старых лиц, все еще играющих заметную роль в составе «красных дьяволов», остались, разве что, Рой Кин, Петер Шмейхель и Эрик Кантона. А на авансцену вышли воспитанники клубной академии – братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм. Эту юную плеяду окрестили «птенцы Ферги».

В первой части сезона «птенцы» еще не летали: «Ньюкасл», ведомый харизматичным Кевином Киганом, в одну «калитку» выигрывал чемпионат, опережая идущего на втором месте «МЮ» на целых 12 очков.

Однако, начиная с февраля, дела у «сорок» заметно ухудшились. С тех пор лишь пять побед в активе «Ньюкасла», в то время как «МЮ» добыл 13 викторий в 15 финишных поединках.

Финишную ленточку «МЮ» пересек первым, а «Ньюкасл» - вторым. «Птенцы Ферги» опередили соперника на четыре балла. После того сезона «Ньюкасл» больше не участвовал в чемпионской гонке, тогда как для «МЮ» началась золотая эра.

Чемпионат Нидерландов

Сезон 2024/25

«Аякс» опережал ПСВ на девять очков, но в итоге финишировал на втором месте

Наиболее свежий пример разбазаривания существенного превосходства. Тот сезон Эредивизи вообще получился сумасшедшим.

В начале чемпионата ПСВ громил всех подряд и выигрывал у «Аякса» девять очков. Но во второй части сезона все перевернулось с ног на голову. За четыре тура до финиша сезона уже «Аякс» опережал команду из Эйндховена на девять очков.

Казалось, что золотые медали уже в кармане подопечных Франческо Фариоли. Но это только казалось, потому что в оставшихся турах амстердамцы набрали всего лишь одно очко, тогда как подопечные Петера Боша выиграли все свои матчи.

После того сезона «Аякс» уволил Фариоли. Но если бы в амстердамском клубе знали, что будет с командой потом, в следующем сезоне, вряд ли бы стали делать резкие движения.

Чемпионат Германии

Сезон 2001/02

«Байер» на пять очков опережал «Боруссию» (Дортмунд), но в итоге финишировал на втором месте

Это тот самый легендарный сезон, в котором «Леверкузен» реально претендовал на три трофея – Кубок Германии, «золото» Бундеслиги и Лигу чемпионов, но в итоге проиграл все. Именно после того сезона «Байер» стали именовать «Неверкузеном». И лишь совсем недавно, в позапрошлом сезоне, под руководством Хаби Алонсо «Леверкузен» блестяще расправился с проклятием «Неверкузена», оформив золотой дубль, ни разу не проиграв в Бундеслиге.

А в том уже далеком сезоне «Байер», которым руководил экстравагантный Клаус Топмеллер, был очень близок к Олимпу. За три тура до финиша чемпионата Германии «фармацевты» опережали идущую на втором месте дортмундскую «Боруссию» на пять очков. Крутой был тот «Байер»: Бернд Шнайдер, Димитар Бербатов, Михаэль Баллак, Зе Роберту, Ханси Бутт, Оливер Нойвиль…

За 11 дней «Байер» потерял три трофея. В финале ЛЧ «фармацевты» проиграли «Реалу» (1:2), затем проиграли чемпионскую гонку «Дортмунду», добыв лишь три очка в трех последних матчах. Проиграли леверкузенцы и в финале Кубка Германии, уступив «Шальке» (2:4).

«Я выл после поражения от «Шальке», как собака. Не мог успокоиться. Футбольной справедливости не бывает», - корил и успокаивал себя после финала Кубка Германии Топмеллер.

Спустя более чем двадцать лет футбольная справедливость таки восторжествовала для «Байера».

Чемпионат Франции

Сезон 2003/04

«Монако» на восемь очков опережал «Лион», но в итоге финишировал на третьем месте

В том памятном сезоне монегаски претендовали и на национальное «золото», и на победу в Лиге чемпионов, но в итоге остались ни с чем.

Команду Дидье Дешама в том сезоне сломала игра на два фронта. Каким бы симпатичным не был тот «Монако», в котором блистали Фернандо Мориентес, Дадо Прсо, Людовик Жюли и Жером Ротен, но на финише сезона силенок у княжеского клуба не хватило.

В финале Лиги чемпионов «Монако» без вариантов уступил «Порту» - 0:3. Посыпалась команда Дешама и на финише Лиги 1. Преимущество в восемь очков над «Лионом» и «ПСЖ» таяло на глазах. Монегаски проигрывали нечасто, зато почти всегда играли вничью.

Тот сезон «Монако» завершил лишь на третьей строчке в таблице чемпионата Франции. От «Лиона», который выиграл свой очередной титул, «красно-белые» отстали на четыре очка. В добавок ко всему «Монако» пропустил на второе место «ПСЖ».

Чемпионат Испании

Сезон 2003/04

«Реал» опережал «Валенсию» на восемь очков, но в итоге финишировал на четвертом месте

Странный то был сезон в Европе. В финале Лиги чемпионов – «Монако» и «Порту». Монегаски блистали в первой части сезона, но затем посыпались. Нечто подобное произошло и в чемпионате Испании. С «Реалом» произошло. Хотя в этом случае, видится, проблему нужно искать в странном решении босса «сливочных» Флорентино Переса, который невесть зачем поменял на тренерском мостике Висенте Дель Боске на Карлуша Кейруша.

Тем не менее, тогдашние «галактикос» – Зинедин Зидан, Роналдо, Рауль, Роберто Карлос. Луиш Фигу и еще куча звездных имен – по ходу сезона опережали «Валенсию», которой тогда «рулил» Рафаэль Бенитес, на восемь очков.

Но на финише сезона «Мадрид» словно подменили. В 11 турах, оставшихся до конца сезона, мадридцы добыли лишь три победы. И в итоге не только чемпионскую борьбу валенсийцам проиграли, но и вообще вывалились из топ-тройки.

А крутая «Валенсия» в том сезоне еще и Кубок УЕФА взяла.

Чемпионат Украины

Сезон 2002/03

«Шахтер» опережал «Динамо» на пять очков, но в итоге финишировал на втором месте

«Горняки» под руководством Невио Скалы отлично начали защиту премьерного чемпионского титула. И когда в начале того сезона «Динамо» было обыграно в Донецке без лишних вопросов, сугубо «по-итальянски» (1:0), казалось, что и в этом чемпионате «Шахтер» будет первым.

После первого круга «оранжево-черные» опережали «бело-синих», которыми тогда руководил Алексей Михайличенко, на пять очков. Но в итоге Фортуна повернулась к «Шахтеру» тыльной стороной.

«Шахтер» начал терять очки на ровном месте. И за два тура до финиша того сезона уже «Динамо» опережало своего главного конкурента на один балл. Вдобавок ко всему дончане не смогли выиграть в предпоследнем туре у «Таврии». В том матче «Шахтер» сначала уступал 0:2, затем вел 3:2, но в итоге тот огненный поединок завершился ничьей 3:3.

А вот динамовцы на финише сезона очков не теряли. Киевляне опередили тогда дончан на три очка.