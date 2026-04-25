Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Саудовский клуб Аль-Ахли во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов Азии 2025/26.

В финале на домашней арене звездный клуб минимально обыграл японскую команду Матида Зельвия после овертаймов (1:0 д.ч.).

Основное время поединка, который состоялся в Джидде, завершилось без забитых мячей.

Хозяева остались вдесятером на 68-й минуте, когда был удален Закария Аль-Хавсави. Также красную карточку за пределами поля получил Мохаммед Абдулрахман на 90+5 минуте.

Судьбу трофея решил единственный гол на 96-й минуте, когда хозяева забили в меньшинстве. Фирас Аль-Бурайкан отличился после передачи Франка Кессье, выведя Аль-Ахли вперед.

Саудовский клуб Аль-Ахли во второй раз подряд завоевал титул победителя Лиги чемпионов Азии и получил путевки на Межконтинентальный кубок 2026 и Клубный ЧМ-2029.

Лига чемпионов Азии 2025/26. Финал

25 апреля 2026. Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Матида Зельвия (Япония) – 1:0 (д.ч.)

Гол: Фирас Аль-Бурайкан, 96

Удаления: Закария Аль-Хавсави, 68, Мохаммед Абдулрахман, 90+5 (Аль-Ахли)

