Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда
25.04.2026 19:15 – FT 1 : 0
Матида Зельвия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 апреля 2026, 21:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:26
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовский клуб Аль-Ахли во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов Азии 2025/26.

В финале на домашней арене звездный клуб минимально обыграл японскую команду Матида Зельвия после овертаймов (1:0 д.ч.).

Основное время поединка, который состоялся в Джидде, завершилось без забитых мячей.

Хозяева остались вдесятером на 68-й минуте, когда был удален Закария Аль-Хавсави. Также красную карточку за пределами поля получил Мохаммед Абдулрахман на 90+5 минуте.

Судьбу трофея решил единственный гол на 96-й минуте, когда хозяева забили в меньшинстве. Фирас Аль-Бурайкан отличился после передачи Франка Кессье, выведя Аль-Ахли вперед.

Саудовский клуб Аль-Ахли во второй раз подряд завоевал титул победителя Лиги чемпионов Азии и получил путевки на Межконтинентальный кубок 2026 и Клубный ЧМ-2029.

Лига чемпионов Азии 2025/26. Финал

25 апреля 2026. Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Матида Зельвия (Япония) – 1:0 (д.ч.)

Гол: Фирас Аль-Бурайкан, 96

Удаления: Закария Аль-Хавсави, 68, Мохаммед Абдулрахман, 90+5 (Аль-Ахли)

Фотогалерея

Лига чемпионов Азии Аль-Ахли Джидда Матида Зельвия Франк Кессье видео голов и обзор Фирас Аль-Бурайкан удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем