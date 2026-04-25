Аль-Ахли Джидда

25 апреля в 19:15 состоится финальный матч Лиги чемпионов Азии 2025/26.

На стадионе King Abdullah Sports City в Джидде сыграют саудовский Аль-Ахли и Матида Зельвия из Японии.

Ранее в полуфиналах Аль-Ахли обыграл японский Виссел Кобе (2:1), а Матида Зельвия переиграла Шабаб Аль-Ахли из ОАЭ (1:0).

Победитель финала получит путевку в Межконтинентальный кубок 2026 и Клубный ЧМ-2029.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

Лига чемпионов Азии. Сетка плей-офф

