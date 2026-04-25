  4. Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижане разгромили Анже
25 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:15
Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижане разгромили Анже

Команда Энрике разгромила «Анже»

25 апреля 2026, 21:54 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:15
717
Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижане разгромили Анже
ФК ПСЖ

В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ уверенно разобрался с «Анже», одержав выездную победу со счётом 3:0.

Поединок состоялся на стадионе Stade Raymond-Kopa. Парижане быстро открыли счет – уже на 8-й минуте отличился Ли Кан Ин. До перерыва преимущество гостей удвоил Сенни Маюлу, а в начале второго тайма третий мяч забил Лукас Бералдо.

В конце игры ПСЖ остался в меньшинстве – на 74-й минуте второе предупреждение получил Гонсалу Рамуш. Несмотря на это, гости сохранили свои ворота «сухими» – украинский футболист Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

После этой победы ПСЖ с 69 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. «Анже» остается на 13-й позиции, имея 34 очка.

Лига 1. 31-й тур.

Анже – ПСЖ – 0:3
Голы: Ли Кан, 7, Маюлу, 39, Бералдо, 52.

Анже: Коффи, Экомье, Раолисоа (Анен 67), Лефор, Бамба, Биумла, ван ден Бомен, Капель (Мутон 73), Белькебла, Сбаи (Машин 66), Петер (Коялипу 67).

ПСЖ: Сафонов, Эрнандес (Заир-Эмери 46), Хакими (Фернандес 46), Пачо, Забарный, Бералдо, Руис (Невеш 46), Маюлу (Мендеш 72), Ли Кан Ин, Барколя (Мбае 63), Рамуш.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Якщо не помиляюсь, це вже 15 гра ПСЖ за участі Забарного, коли парижани не пропустили. Це при тому, що він ще явно не адаптувався до кардинально іншого стилю команди та чемпіонату.
В хорошем настроении подойдут парижане перед мюнхенской пивнушкой!🇫🇷✊ 😜
Ещё на шаг ближе к чемпионству🎉🎉 Забарный💪🇺🇦 молодчина и ПСЖ с классной победой!🥳
