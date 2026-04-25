Забарный помог ПСЖ сыграть на ноль. Парижане разгромили Анже

В матче 31-го тура Лиги 1 ПСЖ уверенно разобрался с «Анже», одержав выездную победу со счётом 3:0.

Поединок состоялся на стадионе Stade Raymond-Kopa. Парижане быстро открыли счет – уже на 8-й минуте отличился Ли Кан Ин. До перерыва преимущество гостей удвоил Сенни Маюлу, а в начале второго тайма третий мяч забил Лукас Бералдо.

В конце игры ПСЖ остался в меньшинстве – на 74-й минуте второе предупреждение получил Гонсалу Рамуш. Несмотря на это, гости сохранили свои ворота «сухими» – украинский футболист Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

После этой победы ПСЖ с 69 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. «Анже» остается на 13-й позиции, имея 34 очка.

Лига 1. 31-й тур.



Анже – ПСЖ – 0:3

Голы: Ли Кан, 7, Маюлу, 39, Бералдо, 52.

Анже: Коффи, Экомье, Раолисоа (Анен 67), Лефор, Бамба, Биумла, ван ден Бомен, Капель (Мутон 73), Белькебла, Сбаи (Машин 66), Петер (Коялипу 67).

ПСЖ: Сафонов, Эрнандес (Заир-Эмери 46), Хакими (Фернандес 46), Пачо, Забарный, Бералдо, Руис (Невеш 46), Маюлу (Мендеш 72), Ли Кан Ин, Барколя (Мбае 63), Рамуш.

