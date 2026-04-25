  4. Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026 16:00 – FT 3 : 2
Осер
25 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 18:05
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили

Украинец оставил заметный след в матче против «Осера».

25 апреля украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук оформил дубль в ворота «Осера» в рамках 31-го тура Лиги 1.

Тренер Паулу Фонсека выпустил Романа в стартовом составе на домашний матч, за что украинец сразу же отблагодарил.

Роман уже на 19-й минуте замкнул прострел партнера и открыл счет. Гости не стали молчать и еще до перерыва сравняли.

Выход Корентена Толиссо изменил ход игры для «Лиона»: полузащитник сначала сам забил, а затем отдал голевую передачу на Яремчука.

«Осер» в концовке матча сократил отставание, но на камбэк не хватило времени – 3:2 в пользу «Лиона».

Лига 1. 31-й тур, 25 апреля

«Лион» – «Осер» — 3:2

Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88

🎉🎉Рады за очередную победу коллектива Фонсеки да ещё и с дублем⚽⚽ украинца Яремчука💪🇺🇦 🥳
мінімально перемогли - це 1:0, дурні. А 3:2 - це перемога з мінімальною перевагою
