Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Украинец оставил заметный след в матче против «Осера».
25 апреля украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук оформил дубль в ворота «Осера» в рамках 31-го тура Лиги 1.
Тренер Паулу Фонсека выпустил Романа в стартовом составе на домашний матч, за что украинец сразу же отблагодарил.
Роман уже на 19-й минуте замкнул прострел партнера и открыл счет. Гости не стали молчать и еще до перерыва сравняли.
Выход Корентена Толиссо изменил ход игры для «Лиона»: полузащитник сначала сам забил, а затем отдал голевую передачу на Яремчука.
«Осер» в концовке матча сократил отставание, но на камбэк не хватило времени – 3:2 в пользу «Лиона».
Лига 1. 31-й тур, 25 апреля
«Лион» – «Осер» — 3:2
Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
