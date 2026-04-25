Лион – Осер – 3:2. Как Яремчук дубль оформил. Видео голов и обзор матча
25 апреля прошел матч 31-го тура Лиги 1
25 апреля в 16:00 начался поединок 31-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Осер».
В старте «Лиона» на домашний матч вышел украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот поединок стал 11-м в составе «ткачей».
Роман стал важным фактором победы хозяев: украинец впервые оформил дубль во Франции и принес команде победу.
«Лион» хоть и пропустил в концовке встречи, но преимущество окончательно не упустил – 3:2.
Лига 1. 31-й тур, 25 апреля
«Лион» – «Осер» — 3:2
Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88
Первый гол Яремчука
Второй гол Яремчука
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
