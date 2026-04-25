  4. Лион – Осер – 3:2. Как Яремчук дубль оформил. Видео голов и обзор матча
25 апреля 2026, 18:10 |
Лион – Осер – 3:2. Как Яремчук дубль оформил. Видео голов и обзор матча

25 апреля прошел матч 31-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

25 апреля в 16:00 начался поединок 31-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Осер».

В старте «Лиона» на домашний матч вышел украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот поединок стал 11-м в составе «ткачей».

Роман стал важным фактором победы хозяев: украинец впервые оформил дубль во Франции и принес команде победу.

«Лион» хоть и пропустил в концовке встречи, но преимущество окончательно не упустил – 3:2.

Лига 1. 31-й тур, 25 апреля

«Лион» – «Осер» — 3:2

Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88

Первый гол Яремчука

Второй гол Яремчука

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Око (Осер), асcист Синали Дьоманде.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Корентен Толиссо.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион), асcист Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Синали Дьоманде (Осер).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Абнер.
