25 апреля лондонский «Арсенал» оформил минимальную победу над «Ньюкаслом» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.

Автором единственного гола на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне стал английский вингер Эберечи Эзе, который забил на 9-й минуте из-за пределов штрафной.

«Ньюкасл» создал несколько опасных эпизодов, однако забить им не удалось.

Благодаря этой победе «канониры» вернули себе первое место в АПЛ, хотя у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 1:0

Голы: Эзе, 9

