Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Пушка от Эзе. Видео голов и обзор матча
25.04.2026 19:30 – FT 1 : 0
25 апреля 2026, 22:41 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:42
Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Пушка от Эзе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

25 апреля лондонский «Арсенал» оформил минимальную победу над «Ньюкаслом» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.

Автором единственного гола на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне стал английский вингер Эберечи Эзе, который забил на 9-й минуте из-за пределов штрафной.

«Ньюкасл» создал несколько опасных эпизодов, однако забить им не удалось.

Благодаря этой победе «канониры» вернули себе первое место в АПЛ, хотя у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 1:0

Голы: Эзе, 9

Видео голов и обзор матча:

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Каи Хавертц.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
