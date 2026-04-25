Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Пушка от Эзе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
25 апреля лондонский «Арсенал» оформил минимальную победу над «Ньюкаслом» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.
Автором единственного гола на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне стал английский вингер Эберечи Эзе, который забил на 9-й минуте из-за пределов штрафной.
«Ньюкасл» создал несколько опасных эпизодов, однако забить им не удалось.
Благодаря этой победе «канониры» вернули себе первое место в АПЛ, хотя у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.
Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля
«Арсенал» – «Ньюкасл» – 1:0
Голы: Эзе, 9
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
