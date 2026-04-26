Микель АРТЕТА: «Они сделали 5 замен, а ощущение, что 10»
Тренер «Арсенала» – об игре с «Ньюкаслом»
Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета проанализировал непростой поединок 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который завершился минимальной победой «канониров» (1:0).
«Ньюкасл» сделал пять замен, а ощущение такое, будто десять! Он выпускал и выпускал игроков. Но нам обязательно нужно было выигрывать этот матч, разница совсем небольшая, и мы добились своего.
Были моменты и в первом тайме, и во втором. В нашей игре точно были дисциплина, смелость и отличные оборонительные навыки, но в работе с мячом есть вещи, которые нам нужно значительно улучшить, если мы хотим больше доминировать.
Во многих эпизодах мы не доводим дело до конца и слишком часто занимаем позиции, которые должны давать какой-то конечный результат, помогать нам закрепиться в финальной трети поля, а вместо этого атака рушится. Но самое важное – это реакция, когда такое происходит», – сказал Артета.

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ 2025/26
Комментатор Игорь Бойко хотел бы увидеть Георгия в составе «Наполи»