  4. Микель АРТЕТА: «Они сделали 5 замен, а ощущение, что 10»
25.04.2026 19:30 – FT 1 : 0
26 апреля 2026, 22:24 | Обновлено 26 апреля 2026, 22:29
Микель АРТЕТА: «Они сделали 5 замен, а ощущение, что 10»

Тренер «Арсенала» – об игре с «Ньюкаслом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета проанализировал непростой поединок 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который завершился минимальной победой «канониров» (1:0).

«Ньюкасл» сделал пять замен, а ощущение такое, будто десять! Он выпускал и выпускал игроков. Но нам обязательно нужно было выигрывать этот матч, разница совсем небольшая, и мы добились своего.

Были моменты и в первом тайме, и во втором. В нашей игре точно были дисциплина, смелость и отличные оборонительные навыки, но в работе с мячом есть вещи, которые нам нужно значительно улучшить, если мы хотим больше доминировать.

Во многих эпизодах мы не доводим дело до конца и слишком часто занимаем позиции, которые должны давать какой-то конечный результат, помогать нам закрепиться в финальной трети поля, а вместо этого атака рушится. Но самое важное – это реакция, когда такое происходит», – сказал Артета.

Випускав і випускав, випускав і випускав...
