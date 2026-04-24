Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 25 апреля, «Арсенал» проведет поединок против «Ньюкасла» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения матча станет арена в Лондоне – «Эмирейтс Стэдиум».
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Арсенал» потерял первую строчку АПЛ и опустился на второе место, хотя и лондонцы, и «Манчестер Сити» имеют по 70 очков. «Ньюкасл» же занимает 14-ю позицию (42 очка).
Лондонцы в последних шести матчах выиграли лишь один, у «сорок» ситуация еще хуже – всего одна победа в семи поединках.
В последний раз команды встречались 28 сентября 2025 года в АПЛ: тот матч «Арсенал» выиграл на выезде со счетом 2:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
