Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Арсенал
Первая часть сезона прошла для команды отлично, однако сейчас ее результаты немного ухудшились. Тем не менее, после 33 поединков Премьер-лиги на балансе «Арсенала» есть 70 очков, позволяющих им находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. У «Манчестер Сити» есть столько же баллов, однако из-за большего количества забитых голов «горожане» находятся выше. Выступления в Кубке Англии лондонцы прекратили на стадии 1/4 финала, уступив «Саутгемптону» со счетом 2:1.
В Лиге чемпионов англичане до сих пор продолжают уверенный ход. Клуб уже добрался до полуфинала, где в ближайшее время встретится с «Атлетико Мадрид».
Ньюкасл
А вот «сороки» смотрятся далеко не столь уверенно. За 33 игры чемпионата Англии «черно-белым» удалось набрать 42 балла, что пока разрешают им находиться на 14-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 за 5 туров до завершения сезона составляет 7 зачетных пунктов. Кубок Англии «Ньюкасл» покинул на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» со счетом 1:3.
В Лиге чемпионов англичане смогли квалифицироваться в 1/8 финала – там коллектив противостоял «Барселоне». Однако каталонцы не оставили шансов «Ньюкаслу», одержав выигрыш с общим счетом 8:3.
Личные встречи
В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На балансе команды за этот отрезок есть 3 победы, а остальные 2 матча завершились победами «Ньюкасла».
Интересные факты
- «Арсенал» победил только в 1/6 предыдущих матчах.
- «Ньюкасл» в свою очередь проиграл в каждом из 4 последних поединков.
- За последние 19 игр «Ньюкасл» сохранил ворота сухими всего 1 раз.
Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.77 по линии БК betking.
