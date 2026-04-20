Экс-защитник сборной Украины в матче Шахтер – Полесье ставит на сенсацию
Сергей Дирявка считает, что предстоящий поединок – это тренерская дуэль Арды Турана и Руслана Ротаня
Сегодня, 20 апреля во Львове на «Арене Львов» пройдет центральный матч 24-го тура в УПЛ. «Шахтер» встретится с «Полесьем». О шансах соперников в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка.
– Прежде всего я жду классной игру, поскольку встретятся две тренерские идеологии. – сказал Дирявка. – Для меня очень важно, что обе команды демонстрируют современный футбол – играют вперед, высоко прессингуют. Уверен, что это будет дуэль наставников. Мне интересно увидеть, что подготовит тренерский штаб Руслана Ротаня, и какие на это будут контраргументы у Арды Турана и его помощников.
Не сомневаюсь, что большое влияние на этот поединок будет иметь игра «Шахтера» в Лиге конференций. На этом этапе будет очень важно, насколько качественно «горняки» смогут показать свою силу, играя три матча в неделю, и сможет ли этим воспользоваться «Полесье». Допустим, как сильно будут прессинговать житомиряне, поскольку бразильцам «Шахтера» нельзя давать свободу, иначе все может плачевно закончиться для гостей.
Что касается прогноза, то крайне сложно предположить, с каким счетом закончится этот матч. Да и не в моих принципах, как тренера, называть итог поединка. К примеру, кто мог предположить, что в игре Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» Мануэль Нойер допустит ошибку на первой минуте. После этого все пошло по-другому. Так и в нашей ситуации, мы можем только предполагать, как будут развиваться события на поле, не более того. Здесь будет важна каждая деталь, которые мы не можем предусмотреть.
Мне очень бы хотелось, чтобы гол одной из команд был забит в первые 10 минут. Потом, думаю, игра раскроется и проявить себя командам будет намного легче. Попробую лишь спрогнозировать, что победит «Полесье» в один мяч (улыбается).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|7
|Колос Ковалевка
|24
|9
|10
|5
|22 - 21
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|37
|8
|Карпаты Львов
|24
|8
|9
|7
|32 - 26
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|33
|9
|Заря
|23
|8
|8
|7
|32 - 30
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|32
|10
|Верес
|23
|6
|8
|9
|19 - 29
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|26
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|24
|6
|2
|16
|17 - 39
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
