Экс-защитник сборной Украины в матче Шахтер – Полесье ставит на сенсацию

Сегодня, 20 апреля во Львове на «Арене Львов» пройдет центральный матч 24-го тура в УПЛ. «Шахтер» встретится с «Полесьем». О шансах соперников в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка.

– Прежде всего я жду классной игру, поскольку встретятся две тренерские идеологии. – сказал Дирявка. – Для меня очень важно, что обе команды демонстрируют современный футбол – играют вперед, высоко прессингуют. Уверен, что это будет дуэль наставников. Мне интересно увидеть, что подготовит тренерский штаб Руслана Ротаня, и какие на это будут контраргументы у Арды Турана и его помощников.

Не сомневаюсь, что большое влияние на этот поединок будет иметь игра «Шахтера» в Лиге конференций. На этом этапе будет очень важно, насколько качественно «горняки» смогут показать свою силу, играя три матча в неделю, и сможет ли этим воспользоваться «Полесье». Допустим, как сильно будут прессинговать житомиряне, поскольку бразильцам «Шахтера» нельзя давать свободу, иначе все может плачевно закончиться для гостей.

Что касается прогноза, то крайне сложно предположить, с каким счетом закончится этот матч. Да и не в моих принципах, как тренера, называть итог поединка. К примеру, кто мог предположить, что в игре Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» Мануэль Нойер допустит ошибку на первой минуте. После этого все пошло по-другому. Так и в нашей ситуации, мы можем только предполагать, как будут развиваться события на поле, не более того. Здесь будет важна каждая деталь, которые мы не можем предусмотреть.

Мне очень бы хотелось, чтобы гол одной из команд был забит в первые 10 минут. Потом, думаю, игра раскроется и проявить себя командам будет намного легче. Попробую лишь спрогнозировать, что победит «Полесье» в один мяч (улыбается).