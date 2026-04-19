Сможет ли Полесье бросить вызов Шахтеру: прогнозы специалистов

Завтра, 20 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 24-го тура, в котором встретятся «Шахтер» и «Полесье». Этот поединок приобретает важное значение для обеих команд в свете поражения ЛНЗ. Каким будет предстоящий игра, и с каким счетом она завершится сайту Sport.ua рассказали авторитетные отечественные специалисты.

«Шахтер» – «Полесье»

Сергей Ковалев

(экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины)

2:1

«На мой взгляд, нас ждет интересный и зрелищный футбол, так как оба соперника любят атаковать. «Полесье» не будет отсиживаться в обороне, поскольку им тоже нужна победа, которая приблизит их к «Шахтеру» и позволит снова оторваться от конкурентов. «Горнякам» будет ни чем не легче, чем в прошлом туре в поединке с ЛНЗ. Впрочем, несмотря на сложный график матчей и большое количество переездов, донетчане, как показалось, поймали кураж, поэтому я ставлю на минимальную победу команды Арды Турана».

Олег Красноперов

(экс-полузащитник «Ворсклы» и сборной Украины)

1:1

«После еврокубковой игры и дороги домой «Шахтер» может выглядеть подуставшим. Да, лавочка запасных позволяет Арде Турану делать ротацию, тем не менее, «Полесье» к этому противостоянию готовилось целенаправленно, поэтому, верю, что нас ждет захватывающий поединок, в котором я бы не отдал никому из соперников преимущество. Обе команды любят действовать агрессивно, контролировать мяч. Думаю, что матч начнется осторожно со стороны обеих команд, а потом, если кто-то забьет мяч, пойдет более открытый футбол. Ничья, наверное, никого не устроит, но я вижу именно такой результат. 1:1.

Александр Призетко

(экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины)

1:1

«Это хорошая вывеска для нашего чемпионата. В Европе «Шахтер» доказал, чего он стоит. На игру с «Полесьем» могут наложить свой отпечаток частые и длительные переезды «горняков», но это покажет только сам матч. А у подопечных Руслана Ротаня в случае удачного результата есть шанс зацепиться за чемпионскую гонку и они это прекрасно понимают.

Я жду качественной игры, где «Полесье», выберет, скорее, прагматичный футбол. «Шахтер» сейчас на ходу, поэтому, они будут играть первым номером. Тем не менее, подбор игроков у житомирской команды позволяет где-то нивелировать разницу в индивидуальном мастерстве «горняков». Фаворита в этой паре я не вижу, поэтому мой прогноз – ничья. 1:1».