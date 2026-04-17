Известный эксперт дал оценку игре Динамо в матче с Зарей

17 апреля 2026, 18:33 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:34
Олег Федорчук считает, что тренерский штаб столичного клуба все делает правильно

Динамо. Динамо – Заря

После поражений от «Карпат» и «Металлиста 1925» в очередном туре УПЛ «Динамо» уверенно, обыграло «Зарю» 3:1. О перипетиях этого поединка сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, приблизительно, такое «Динамо» хочет видеть киевский болельщик?
– Положительные сдвиги, конечно, есть, но хочется видеть еще больше агрессии впереди и более надежной игры в обороне. Динамовцы очень слабо проводят дебюты матчей. Такое ощущение, что не все футболисты выходят из раздевалки. Защита действует очень инертно. Это говорит о том, что молодая коллектив не всегда правильно распределяет концентрацию. Пропущенный мяч он не только деморализует команду, но это еще добавляет уверенности сопернику. Это еще хорошо, что в этом поединке «Заря» выглядела сонной, к тому же луганчане часто проигрывают вторые таймы, а это вопросы к физическому состоянию. Поэтому со стороны «Динамо» хочется наблюдать более целостную игру не только во втором тайме.

– Разве «Заря» настолько слабее «Карпаты» и «Металлиста 1925»?
– По составу луганчане уступают харьковской команде, у которой есть реальные шансы побороться за призовое место, плюс, «Металлист 1925» участвует и в Кубке Украины. Да и финансовое положение там поинтересней. А вот с «Карпатами» у «Зари» один уровень, просто львовяне сейчас прибывают на психологическом подъеме.

– Что вам понравилось в игре «Динамо»?
– Понравилась игра «Динамо» отрезками. Киевляне хороши были, когда минуты с 20-й включились фланги в лице Волошина и Редушко. Одну из лучших игр за последнее время выдал Буяльский, хорош был Бражко. Чего не могу сказать о Пономаренко, несмотря на забитый мяч. Молодому нападающему часто мешает чрезмерная эмоциональность. Чувствовалось, что он не доволен собой после удаления. Но заряженность на борьбу у него хорошая и это неудивительно для молодого исполнителя.

– Главный матч апреля для «Динамо» состоится 21 апреля?
– Безусловно. Думаю, тренерский штаб уже выбрал стратегию. Все-таки лучше постараться выиграть Кубок, где до триумфа осталось два поединка, и тогда киевляне не будут зависимы от «Полесья» или того же «Металлиста 1925» в чемпионате.

– Что скажите о перспективах «бело-синих» в чемпионате?
– Относительно удачным сезон будет считаться, если «Динамо» выиграет Кубок Украины и войдет в призовую тройку. Если трофей не завоевать, это однозначно будет считаться провалом.

Болельщики хотят быстрых перемен, но ремонт пока в самом разгаре. Строится практически новая команда, поэтому нужно запастись терпением. Мы же видим, как «Арсенал» тяжело строился, как непросто с этим сейчас идет у «Челси», как «Манчестер Юнайтед тяжело перестраивается». А это, на минуточку, великие клубы, с миллиардными бюджетами. Я считаю, что тренерский штаб «Динамо» все делает правильно, но опять же, нужно время и терпение. Результат обязательно придет.

