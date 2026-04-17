Сергей КОВАЛЕВ: «Полесье может побороться за золото при двух условиях»
Бывший полузащитник сборной Украины проанализировал предстоящий тур в украинской Премьер-лиге
Сегодня, 17 апреля матчем «Динамо» – «Заря» стартует 24-й тур в Премьер-лиге. Центральным поединком которого будет противостояние второй и третьей команд турнирной таблицы, «Шахтера» и «Полесья» соответственно.
О наиболее интересных событиях ближайшего уик-энда сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.
– Сергей, тур открывает матч с участием «Динамо», которое потерпело неудачи в двух последних матчах и опустилось уже на пятое место. Сделают ли киевляне в данной ситуации ставку на кубок?
– Вполне возможно, поскольку последние неудачи, да и все в нынешнем сезоне сказываются на реноме клуба. Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, «Динамо» не такая команда, чтобы играть в турнире спустя рукава. Это бренд, поэтому в каждом из оставшихся поединков киевляне будут играть только на победу и с максимальной отдачей.
А что касается Кубка Украины, то, естественно, динамовцы приложат все силы, чтобы выиграть турнир. Во-первых, это трофей, а во-вторых, прямой путь в еврокубки на будущий сезон.
– Подопечным Игоря Костюка не удастся добраться до пьедестала?
– Нет. Ключевыми стали два последних поражения. Добавьте шесть очков и киевляне сейчас находились бы на третьем месте, недалеко от «Шахтера» и ЛНЗ. А учитывая, что впереди у них матчи с этими конкурентами, то все могло бы получиться. А что мы имеем на данный момент: в турнирной таблице их обошел уже и «Металлист 1925».
– Если «Оболонь» не обыграет «Полтаву», то она может стать главным претендентом на попадание в переходную зону?
– В последних пяти матчах киевляне набрали всего два очка из 15-ти возможных, поэтому игра против «Полтавы» превращается чуть ли не в решающую. Это не та «Оболонь», которая была в первой части сезона. Возможно, у футболистов накопилась психологическая и физическая усталость. К тому же и состав у них ограничен. Тем не менее, все по-прежнему в их руках.
– После серии удачных матчей «Металлист 1925» вышел на четвертое место. Команда Младена Бартуловича набирает обороты?
– Последние поединки показали, что харьковчане, наверное, уже готовы к достижению результатов, которые от них ожидает руководство клуба. Однако будет ли на данный момент «Металлист 1925» конкурентом «Полесью», у меня большой вопрос, даже, несмотря на то, что в теории после предстоящего тура их может разделять два очка. Впрочем, ответ на этот вопрос мы можем получить в начале мая, когда эти соперники сыграют в очном поединке.
– Для «Александрии» матч с «Вересом» – последний шанс удержаться в элитном дивизионе?
– 100%. Считаю, что в клубе и в команде все это прекрасно понимают. Даже ничья для александрийцев будет сродни поражению.
– Завершает тур центральный матч игрового дня «Шахтер» – «Полесье». Каковы ваши ожидания от предстоящего поединка?
– Хочется увидеть качественный футбол в исполнении обеих команд, как, к примеру, первый тайм матча ЛНЗ – Шахтер. Зрители от такой игры только выиграют.
– У житомирян есть шанс в случае победы стать претендентом на первое или второе место?
– Вряд ли. В сложившейся ситуации я отдаю предпочтение ЛНЗ и «Шахтеру». Хотя… интрига с новой силой может закрутиться, если в этом туре выиграет «Полесье» и оступится ЛНЗ.
– Начиная со старта весенней части чемпионата большинство специалистов утверждают, что ЛНЗ рано или поздно начнет спотыкаться, но команда Виталия Пономорева держится. Более того, по личным встречам превосходит «Шахтер». Борьба за титул продлится до последнего тура?
– Давайте не забывать, что «Шахтер» участвует еще и в Лиге конференций. Да, скамейка запасных позволяет Арде Турану варьировать состав, но есть еще и длительные переезды, поэтому, чтобы кто ни говорил, усталость накапливается. В этой связи мне почему-то кажется, что борьба за золотые медали будет вестись до последнего тура.
УПЛ. 24-й тур
17.04.2026
«Динамо» – «Заря» – 15:30
«Оболонь» – «Полтава» – 18:00
18.04.2026
«Колос» – ЛНЗ – 13:00
«Металлист 1925» – «Кудровка» – 15:30
19.04.2026
«Кривбасс» – «Рух» – 13:00
«Эпицентр» – «Карпаты» – 15:30
20.04.2026
«Александрия» – «Верес» – 13:00
«Шахтер» – «Полесье» – 18:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 23-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Металлист 1925
|23
|11
|8
|4
|29 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925
|41
|5
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|23
|6
|8
|9
|19 - 29
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
