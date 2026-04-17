Сергей КОВАЛЕВ: «Полесье может побороться за золото при двух условиях»

Сегодня, 17 апреля матчем «Динамо» – «Заря» стартует 24-й тур в Премьер-лиге. Центральным поединком которого будет противостояние второй и третьей команд турнирной таблицы, «Шахтера» и «Полесья» соответственно.

О наиболее интересных событиях ближайшего уик-энда сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, тур открывает матч с участием «Динамо», которое потерпело неудачи в двух последних матчах и опустилось уже на пятое место. Сделают ли киевляне в данной ситуации ставку на кубок?

– Вполне возможно, поскольку последние неудачи, да и все в нынешнем сезоне сказываются на реноме клуба. Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, «Динамо» не такая команда, чтобы играть в турнире спустя рукава. Это бренд, поэтому в каждом из оставшихся поединков киевляне будут играть только на победу и с максимальной отдачей.

А что касается Кубка Украины, то, естественно, динамовцы приложат все силы, чтобы выиграть турнир. Во-первых, это трофей, а во-вторых, прямой путь в еврокубки на будущий сезон.

– Подопечным Игоря Костюка не удастся добраться до пьедестала?

– Нет. Ключевыми стали два последних поражения. Добавьте шесть очков и киевляне сейчас находились бы на третьем месте, недалеко от «Шахтера» и ЛНЗ. А учитывая, что впереди у них матчи с этими конкурентами, то все могло бы получиться. А что мы имеем на данный момент: в турнирной таблице их обошел уже и «Металлист 1925».

– Если «Оболонь» не обыграет «Полтаву», то она может стать главным претендентом на попадание в переходную зону?

– В последних пяти матчах киевляне набрали всего два очка из 15-ти возможных, поэтому игра против «Полтавы» превращается чуть ли не в решающую. Это не та «Оболонь», которая была в первой части сезона. Возможно, у футболистов накопилась психологическая и физическая усталость. К тому же и состав у них ограничен. Тем не менее, все по-прежнему в их руках.

– После серии удачных матчей «Металлист 1925» вышел на четвертое место. Команда Младена Бартуловича набирает обороты?

– Последние поединки показали, что харьковчане, наверное, уже готовы к достижению результатов, которые от них ожидает руководство клуба. Однако будет ли на данный момент «Металлист 1925» конкурентом «Полесью», у меня большой вопрос, даже, несмотря на то, что в теории после предстоящего тура их может разделять два очка. Впрочем, ответ на этот вопрос мы можем получить в начале мая, когда эти соперники сыграют в очном поединке.

– Для «Александрии» матч с «Вересом» – последний шанс удержаться в элитном дивизионе?

– 100%. Считаю, что в клубе и в команде все это прекрасно понимают. Даже ничья для александрийцев будет сродни поражению.

– Завершает тур центральный матч игрового дня «Шахтер» – «Полесье». Каковы ваши ожидания от предстоящего поединка?

– Хочется увидеть качественный футбол в исполнении обеих команд, как, к примеру, первый тайм матча ЛНЗ – Шахтер. Зрители от такой игры только выиграют.

– У житомирян есть шанс в случае победы стать претендентом на первое или второе место?

– Вряд ли. В сложившейся ситуации я отдаю предпочтение ЛНЗ и «Шахтеру». Хотя… интрига с новой силой может закрутиться, если в этом туре выиграет «Полесье» и оступится ЛНЗ.

– Начиная со старта весенней части чемпионата большинство специалистов утверждают, что ЛНЗ рано или поздно начнет спотыкаться, но команда Виталия Пономорева держится. Более того, по личным встречам превосходит «Шахтер». Борьба за титул продлится до последнего тура?

– Давайте не забывать, что «Шахтер» участвует еще и в Лиге конференций. Да, скамейка запасных позволяет Арде Турану варьировать состав, но есть еще и длительные переезды, поэтому, чтобы кто ни говорил, усталость накапливается. В этой связи мне почему-то кажется, что борьба за золотые медали будет вестись до последнего тура.

УПЛ. 24-й тур

17.04.2026

«Динамо» – «Заря» – 15:30

«Оболонь» – «Полтава» – 18:00

18.04.2026

«Колос» – ЛНЗ – 13:00

«Металлист 1925» – «Кудровка» – 15:30

19.04.2026

«Кривбасс» – «Рух» – 13:00

«Эпицентр» – «Карпаты» – 15:30

20.04.2026

«Александрия» – «Верес» – 13:00

«Шахтер» – «Полесье» – 18:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 23-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 23 16 3 4 35 - 14 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 51 2 Шахтер Донецк 22 15 6 1 53 - 14 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 51 3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46 4 Металлист 1925 23 11 8 4 29 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 41 5 Динамо Киев 23 12 5 6 49 - 25 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 41 6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37 7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34 8 Заря 22 8 8 6 31 - 27 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 32 9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32 10 Верес 23 6 8 9 19 - 29 20.04.26 13:00 Александрия - Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 26 11 Оболонь 23 6 7 10 20 - 38 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 25 12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23 13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21 14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20 15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12 16 Полтава 23 2 4 17 19 - 60 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 10 Полная таблица