После ничьей ЛНЗ и Шахтера Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ
Бывший нападающий «Динамо» проанализировал наиболее интересные события в минувшем туре
В украинской Премьер-лиге завершился 23-й тур, итоги которого эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел известный в прошлом нападающий Олег Саленко.
– Олег, как вы считаете, центральный матч тура удался?
– Да. В плане интриги, зрелищности, и я бы даже сказал в плане качества игры зрители, думаю, получили удовольствие от увиденного в матче ЛНЗ – «Шахтер». На трибунах присутствовало много зрителей, было забито четыре мяча (2:2). Таких бы матчей побольше. Футбол возвращается (улыбается).
– Кому на руку такой результат?
– Все остались при своих, хотя, конечно, побеждать нужно было ЛНЗ, так как у «Шахтера» есть матч в запасе. Но стоит ли перед черкасской командой задача стать чемпионами, вопрос.
– «Шахтер» не выиграл, значит, интрига живет в борьбе за золото?
– Конечно. Тем не менее, я прогнозирую, что донецкая команда своего не упустит.
– Наверное, мало, кто возразит, но график оставшихся матчей сезона у «горняков», если учитывать выход команды в полуфинал Лиги конференций, очень сложный.
– Без больших потерь пройти эту дистанцию «Шахтеру» поможет глубина состава. Более того, я даже не исключаю, что команда помимо чемпионства может триумфовать и на международной арене.
– Футбол порой непредсказуем. В следующем туре подопечным Арди Турана предстоит встретиться с «Полесьем». И если победу одержат житомиряне, у них будет шанс вклиниться в борьбу двух лучших, на данный момент, команд?
– Нет. В этом поединке я ставлю на ничью или на победу «Шахтера». Не в обиду житомирской команде, которая выглядит довольно неплохо, но Руслан Ротань еще строит игру коллектива, и нужно время, чтобы говорить о том, что шансы соперников в этой встрече 50 на 50.
– «Динамо» проигрывает второй матч кряду. Эмоции после прихода Игоря Костюка у команды закончились?
– Видимо, да. Я уже не раз говорил, и от своих слов не отказываюсь. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой.
– Борьба за медали для «Динамо» завершилась?
– Да. Поражение от «Металлиста 1925» поставило точку в этом вопросе.
– В чем причина этой осечки?
– Несыгранность обороны. Можно много атаковать, но если есть проблемы возле своих ворот, тяжело рассчитывать на положительный результат.
– В нынешней ситуации победа в Кубке Украины может спасти сезон для «бело-синих»?
– В какой-то мере. Ведь это прямая путевка в еврокубки. Тяжело представить, чтобы «Динамо» осталось без международных матчей.
– Ситуация с командами, которые вылетят, уже понятна?
– С «Полтавой» вопрос был решен давно, а вот второй неудачником, судя по всему, станет «Александрия». Пока не видно, чтобы приход Владимира Шарана встряхнул команду. Она потеряла уверенность. Обладая неплохим, как для чемпионата Украины составом, у них мало, что получается.
– Кто окажется в зоне переходных матчей?
– Думаю, «Рух» и «Оболонь». А встретиться им, забегая наперед, придется с «Левым берегом» и «Агробизнесом».
УПЛ. 23-й тур
10.04.2026
«Полтава» – «Полесье» – 0:4
«Рух» – «Колос» – 1:1
11.04.2026
«Карпаты» – «Александрия» – 2:0
«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:0
«Верес» – «Оболонь» – 2:0
12.04.2026
«Кудровка» – «Кривбасс» – 1:2
«Заря» – «Эпицентр» – 1:0
13.04.2026
ЛНЗ – «Шахтер» – 2:2
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 23-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|10
|8
|4
|25 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|38
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|22
|6
|8
|8
|19 - 25
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
