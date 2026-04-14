После ничьей ЛНЗ и Шахтера Саленко назвал будущего чемпиона УПЛ

В украинской Премьер-лиге завершился 23-й тур, итоги которого эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Олег, как вы считаете, центральный матч тура удался?

– Да. В плане интриги, зрелищности, и я бы даже сказал в плане качества игры зрители, думаю, получили удовольствие от увиденного в матче ЛНЗ – «Шахтер». На трибунах присутствовало много зрителей, было забито четыре мяча (2:2). Таких бы матчей побольше. Футбол возвращается (улыбается).

– Кому на руку такой результат?

– Все остались при своих, хотя, конечно, побеждать нужно было ЛНЗ, так как у «Шахтера» есть матч в запасе. Но стоит ли перед черкасской командой задача стать чемпионами, вопрос.

– «Шахтер» не выиграл, значит, интрига живет в борьбе за золото?

– Конечно. Тем не менее, я прогнозирую, что донецкая команда своего не упустит.

– Наверное, мало, кто возразит, но график оставшихся матчей сезона у «горняков», если учитывать выход команды в полуфинал Лиги конференций, очень сложный.

– Без больших потерь пройти эту дистанцию «Шахтеру» поможет глубина состава. Более того, я даже не исключаю, что команда помимо чемпионства может триумфовать и на международной арене.

– Футбол порой непредсказуем. В следующем туре подопечным Арди Турана предстоит встретиться с «Полесьем». И если победу одержат житомиряне, у них будет шанс вклиниться в борьбу двух лучших, на данный момент, команд?

– Нет. В этом поединке я ставлю на ничью или на победу «Шахтера». Не в обиду житомирской команде, которая выглядит довольно неплохо, но Руслан Ротань еще строит игру коллектива, и нужно время, чтобы говорить о том, что шансы соперников в этой встрече 50 на 50.

– «Динамо» проигрывает второй матч кряду. Эмоции после прихода Игоря Костюка у команды закончились?

– Видимо, да. Я уже не раз говорил, и от своих слов не отказываюсь. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой.

– Борьба за медали для «Динамо» завершилась?

– Да. Поражение от «Металлиста 1925» поставило точку в этом вопросе.

– В чем причина этой осечки?

– Несыгранность обороны. Можно много атаковать, но если есть проблемы возле своих ворот, тяжело рассчитывать на положительный результат.

– В нынешней ситуации победа в Кубке Украины может спасти сезон для «бело-синих»?

– В какой-то мере. Ведь это прямая путевка в еврокубки. Тяжело представить, чтобы «Динамо» осталось без международных матчей.

– Ситуация с командами, которые вылетят, уже понятна?

– С «Полтавой» вопрос был решен давно, а вот второй неудачником, судя по всему, станет «Александрия». Пока не видно, чтобы приход Владимира Шарана встряхнул команду. Она потеряла уверенность. Обладая неплохим, как для чемпионата Украины составом, у них мало, что получается.

– Кто окажется в зоне переходных матчей?

– Думаю, «Рух» и «Оболонь». А встретиться им, забегая наперед, придется с «Левым берегом» и «Агробизнесом».

УПЛ. 23-й тур

10.04.2026

«Полтава» – «Полесье» – 0:4

«Рух» – «Колос» – 1:1

11.04.2026

«Карпаты» – «Александрия» – 2:0

«Металлист 1925» – «Динамо» – 1:0

«Верес» – «Оболонь» – 2:0

12.04.2026

«Кудровка» – «Кривбасс» – 1:2

«Заря» – «Эпицентр» – 1:0

13.04.2026

ЛНЗ – «Шахтер» – 2:2

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 23-го тура