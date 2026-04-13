Вячеслав Грозный дал оценку центральному поединку тура ЛНЗ – Шахтер

Сегодня 23-й тур в УПЛ закрывал поединок ЛНЗ и «Шахтера», первой и второй команды турнирной таблицы. Это противостояние завершилось вничью – 2:2. Свою оценку этой игре эксклюзивно для сайта Sport.ua дал заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный.

– В любой стране матчи лидеров вызывают повышенный интерес, – сказал Грозный. – И наш чемпионат не исключение. Выиграл бы «Шахтер» и тогда им открывался бы прямой путь к чемпионству. Победил бы ЛНЗ, он имел бы преимущество в этой борьбе. А так интрига сохранилась, тем не менее, «горняки» спокойно могут отправляться в Нидерланды. Чтобы де-факто оформить путевку в полуфинал Лиги конференций, которую команда Арды Турана, считаю, выиграет.

С позиции тренера могу сказать, что встречались две команды разного стиля. Наставники по-своему видят философию футбола. Это как «Барселона» и «Атлетико», где, кстати, выступал в свое время Арда Туран.

«Шахтер» хочет, любит и умеет действовать с позиции силы. Под такой стиль и подбираются исполнители, в большинстве своем бразильцы. А вот наставник ЛНЗ Виталий Пономарев сторонник вертикально футбола. Они практически не теряют мяч, поскольку запрещены поперечные передачи.

«Горняки» традиционно с начала поединка взяли мяч под контроль и смогли забить быстрый мяч. Но ЛНЗ – молодцы, перехватили инициативу. «Шахтер» не привык играть против вертикального футбола. Почему? Потому что крайние защитники команды действуют очень высоко. Можно вспомнить Дарио Срну, Вячеслава Шевчука. Так сейчас на правом фланге действует Ефим Конопля, также, как и левый защитник. Победа ЛНЗ в первом круге не была случайной. Когда идет перехват и следует длинная передача, они не всегда успевают возвращаться назад. А центральные защитники не могут охватить весь объем, поэтому приходится выбивать мяч. Вот, между прочим, по этой причине ЛНЗ и подал в первом тайме семь угловых, два из которых завершились результативными ударами.

Впрочем, в первом тайме футболисты ЛНЗ не всегда контролировали опорную зону, но потом они эту проблему решили и «горнякам» стало намного сложнее. Философия черкасской команды – это игра в защите один в один. Во втором мяче «Шахтера» ошибку допустил Геннадий Пасич, которому нужно было занимать позицию с внутренней стороны, тогда бы он смог заблокировать удар Эгиналду.

Шахтер. Эгиналду

В целом же, считаю, что результат матча закономерен. Было бы прекрасно, чтобы такие поединки в нашем чемпионате встречались чаще. Чем больше команд будут бороться за чемпионство, тем быстрее будет расти уровень нашего чемпионата. Хотя мы все понимаем, что сейчас не все так просто, в связи с войной.

Тем не менее, верю, что до конца чемпионата мы еще увидим не один матч подобный тому, который прошел в Черкассах. Это касается, как борьбы за высокие места, так и за сохранение прописки в элитном дивизионе.