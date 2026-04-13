Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера

13 апреля завершился 23-й тур Украинской Премьер-лиги.

В этот день в 13:00 в Черкассах состоялся заключительный матч тура.

Центральная игра ЛНЗ – Шахтер в понедельник, 13 апреля, завершилась вничью (2:2).

На вершине сохраняется двоевластие, обе команды набрали по 51 очку. ЛНЗ опережает Шахтер по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе.

Ранее Динамо потерпело второе поражение подряд, уступив Металлисту 1925 (0:1), Полесье на выезде обыграло Полтаву (4:0).

Топ-6 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 51 очку), Полесье (46), Динамо (41), Металлист 1925 (38), Кривбасс (37).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

10.04. 13:00. Полтава – Полесье – 0:4

10.04. 18:00. Рух – Колос – 1:1

11.04. 13:00. Карпаты – Александрия – 2:0

11.04. 15:30. Металлист 1925 – Динамо – 1:0

11.04. 18:00. Верес – Оболонь – 2:0

12.04. 13:00. Кудровка – Кривбасс – 1:2

12.04. 15:30. Заря – Эпицентр – 1:0

13.04. 13:00. ЛНЗ – Шахтер – 2:2

Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 23 16 3 4 35 - 14 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 51 2 Шахтер Донецк 22 15 6 1 53 - 14 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 51 3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46 4 Динамо Киев 23 12 5 6 49 - 25 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 41 5 Металлист 1925 22 10 8 4 25 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 38 6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37 7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34 8 Заря 22 8 8 6 31 - 27 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 32 9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32 10 Верес 22 6 8 8 19 - 25 20.04.26 13:00 Александрия - Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 26 11 Оболонь 23 6 7 10 20 - 38 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 25 12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23 13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21 14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20 15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12 16 Полтава 23 2 4 17 19 - 60 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 10 Полная таблица

