Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
Обе команды набрали по 51 очку и продолжают чемпионскую гонку в УПЛ
13 апреля завершился 23-й тур Украинской Премьер-лиги.
В этот день в 13:00 в Черкассах состоялся заключительный матч тура.
Центральная игра ЛНЗ – Шахтер в понедельник, 13 апреля, завершилась вничью (2:2).
На вершине сохраняется двоевластие, обе команды набрали по 51 очку. ЛНЗ опережает Шахтер по дополнительным показателям, однако горняки имеют игру в запасе.
Ранее Динамо потерпело второе поражение подряд, уступив Металлисту 1925 (0:1), Полесье на выезде обыграло Полтаву (4:0).
Топ-6 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 51 очку), Полесье (46), Динамо (41), Металлист 1925 (38), Кривбасс (37).
В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (10). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур
- 10.04. 13:00. Полтава – Полесье – 0:4
- 10.04. 18:00. Рух – Колос – 1:1
- 11.04. 13:00. Карпаты – Александрия – 2:0
- 11.04. 15:30. Металлист 1925 – Динамо – 1:0
- 11.04. 18:00. Верес – Оболонь – 2:0
- 12.04. 13:00. Кудровка – Кривбасс – 1:2
- 12.04. 15:30. Заря – Эпицентр – 1:0
- 13.04. 13:00. ЛНЗ – Шахтер – 2:2
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|10
|8
|4
|25 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|38
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|22
|6
|8
|8
|19 - 25
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
