  ФОТО. 13-го в 13 часов. Как Шахтер готовился к ключевому матчу УПЛ с ЛНЗ
13 апреля 2026, 12:39 | Обновлено 13 апреля 2026, 12:42
Игра лидеров УПЛ в 23-м туре пройдет 13 апреля на стадионе в Черкассах

ФК Шахтер Донецк

В 23-м туре УПЛ Шахтер на выезде сыграет ключевой матч против ЛНЗ. Игра пройдет 13 апреля в 13:00 в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена.

К очной встрече лидеры чемпионата подходят с одинаковым количеством баллов – оба клуба на данный момент набрали по 50 очков. Правда, у Шахтера еще есть одна игра в запасе, к тому же у горняков лучшая разница мячей: 51–12. После зимней паузы команда Арды Турана имеет серию из 5 подряд побед в УПЛ: в предыдущем туре горняки разгромили Рух (3:0) благодаря дублю Эгиналду и голу Мейреллиша. Самыми результативными футболистами оранжево-черных в этом сезоне являются Кауан Элиас (11 голов и 5 ассистов), Лука Мейреллиш (9 голов и 1 ассист) и Педриньо (8 голов и 9 ассистов).

Шахтер продолжает представлять Украину на европейской арене. В прошлый четверг в первой игре 1/4 финала Лиги конференций УЕФА горняки одержали убедительную победу над АЗ Алкмар (3:0). Тот матч стал особенным для команды, ведь впервые почти за 12 лет на трибунах стадиона присутствовал президент клуба Ринат Ахметов.

ЛНЗ после 2 неудачных поединков на старте весенней части сезона (поражение в чемпионате от Полесья и вылет из Кубка Украины от Буковины) снова стал на победный путь. Команда Виталия Пономарева выиграла 4 последних матча УПЛ – у Вереса (3:0), Александрии (2:0), Руха (2:1) и Кривбасса (3:0) – и на данный момент с 50 очками (разница мячей: 33–12) делит первое место в турнирной таблице. Героем прошлых встреч стал 24-летний нападающий Данило Кравчук, на счету которого победный мяч в ворота львовян и дубль в Кривом Роге. А лучшим бомбардиром черкассцев является ганец Марк Ассинор (8 голов и 1 ассист).

В УПЛ клубы провели между собой 5 матчей: 4 победы у горняков, 1 раз сильнее были соперники. Общая разница мячей: 16–6 в пользу оранжево-черных.

5 октября 2025 года команды встречались на Арене Львов в игре первого круга. Черкассцы в начале поединка открыли счет после гола Кузика, а после перерыва удачно использовали контратаки, забив еще трижды (отличились Ассинор, Рябов и Проспер), на что оранжево-черные ответили только голом Назарины. 1:4 – поражение, которое пока остается для горняков единственным в чемпионате.

Матч ЛНЗ – Шахтер обслужит бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Ассистенты – Денис Марченко и Станислав Марулин. Арбитр VAR – Виктор Копиевский. Ассистент арбитра VAR – Владимир Высоцкий.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
