  «Для ЛНЗ – это наилучший итог». Эксперт – о центральном матче тура
13 апреля 2026, 16:43 |
600
0

«Для ЛНЗ – это наилучший итог». Эксперт – о центральном матче тура

Александр Поклонский уверен, что «Шахтер» без проблем выиграет золотые медали чемпионата

13 апреля 2026, 16:43 |
600
0
«Для ЛНЗ – это наилучший итог». Эксперт – о центральном матче тура
Шахтер. ЛНЗ – Шахтер

Итог противостояния лидеров УПЛ ЛНЗ и «Шахтера» (2:2) эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший защитник сборной Украины Александр Поклонский, который перед этой игрой ставил на победу «горняков» – 2:0.

– Александр, как вам прошедшая игра?
– Первый тайм получился интересным и интригующим для болельщиков. «Шахтер» открыл счет, но потом отдал инициативу сопернику, который использовал свои шансы во время подачи угловых. А после перерыва «горняки» уже не хотели так рисковать, поэтому взяли мяч под контроль полностью. Но счет так и остался неизменным после первого тайма.

– Кто остался удовлетворен таким результатом?
– Думаю, оба оппонента. «Шахтер» сильнее, поэтому ЛНЗ в присутствии своих болельщиков не дал «горнякам» убежать в отрыв. Это был для них наилучший итог этого поединка . В свою очередь команда Арды Турана имеет матч в запасе. Поэтому они сейчас в лучшем положении.

– Интрига в борьбе за золотые медали сохранена?
– На бумаге, может быть, но если говорить глобально, то черкащане пока не тянут на звание лучшей команды страны. Они не вытянут весь чемпионат на одном дыхании, им не хватит ресурсов. ЛНЗ оступится, я в этом уверен.

– А «Шахтеру» хватит ресурсов, учитывая их календарь матчей?
– Да. У них на порядок качественнее глубина состава. Поэтому они остаются главными фаворитами текущего сезона.

