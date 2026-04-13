Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Премьер-лига
ЛНЗ
13.04.2026 13:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 15:32 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:01
4197
127

Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки

Центральный матч 23-го тура УПЛ не помог определить абсолютного лидера таблицы

13 апреля 2026, 15:32 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:01
4197
127 Comments
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
ФК Шахтер

Клубный автобус донецкого «Шахтера» в ближайшие недели намотает немало километров, поскольку начинается решающая часть сезона, в которой команда Арда Турана будет пытаться завоевать все доступные ей трофеи в текущем сезоне. А их, на самом деле, осталось всего два – чемпионат и Лига конференций УЕФА, и если на международной арене в середине прошлой недели «горняки» достигли желаемого в первом матче против голландского АЗ (3:0), то на внутренней арене история только начинала набирать обороты.

На ранний телевизионный слот понедельника для «Шахтера» был назначен центральный матч не только двадцать третьего тура украинской Премьер-лиги, но и всего второго круга. Пришлось ехать в гости к черкасскому ЛНЗ и выяснять, какая же из двух команд все-таки должна единолично возглавить чемпионскую гонку, ведь за все игровые дни до этого они набрали по 50 очков. С одной оговоркой – у дончан еще будет восточноукраинское дерби против «Зари».

Но когда это будет? Здесь насущным вопросом было противостояние команде Виталия Пономарева, которая в первом круге не оставила «горнякам» ни единого шанса на «Арене Львов» (4:1). Поэтому команда Турана приехала на фактически ответный матч заряженной, и неудивительно, что в итоге нашла в себе силы на быстрый забитый мяч. На 11-й минуте удар Алиссона с правого фланга штрафной сопровождал рикошет от головы Рябова, так что получился автогол игрока «сиреневых».

Впрочем, у хозяев поля на такое развитие событий нашлась вполне адекватная реакция. ЛНЗ начал закидывать мяч в чужую штрафную, а дончане неосмотрительно выбивали его куда попало. Получалось так, что большинство этих попыток заканчивалось угловыми, а с ними, как известно, команды Пономарева всегда знали, что делать. Горин – тем более. Поэтому на 28-й минуте именно он замыкал подачу Кузика, но попал при этом в Бондаря, от которого мяч и оказался в сетке.

Так что мы увидели второй автогол в матче, а еще стали свидетелями неотложной медицинской помощи игроку ЛНЗ, который разбил себе лоб о голову Траоре. Ужасные кадры. Впрочем, когда игра возобновилась, «Шахтер» взял чужую оборону за счет одного лишь выноса Ризника на чужую половину вплоть до штрафной, где Траоре обозначил борьбу, но право на удар оставил для Эгиналду, который расстрелял ворота.

«Шахтер» во второй раз вышел вперед по счету в этой игре, и, как показалось, после этого успокоился и продолжал выбивать мячи из собственной штрафной на стандарты для соперников. В итоге, в добавленное время доиграли до еще одной подачи Кузика с левого фланга, которую на этот раз в центре чужого поля уже самостоятельно завершил Ассинор.

Туран, очевидно, имел что сказать своей команде относительно игры в обороне во время перерыва, и времени у него для этого было предостаточно. Ведь почти всю страну охватила воздушная тревога, из-за чего игру возобновили лишь примерно через час после запланированного начала второго тайма. И мы увидели уже совершенно иной футбол.

«ЛНЗ» действовал, уделяя особое внимание сохранению счета, и делал это довольно успешно. Ведь «Шахтер» все равно находил свои голевые моменты, и Траоре и Эгиналду вполне могли в итоге отличиться после одной из подач Конопли с правого фланга, но Паламарчук парировал мячи на линии ворот и больше в этой игре не пропускал.

Второй тайм при этом полностью принадлежал «горнякам», за исключением одного их провала на левом фланге обороны, когда Микитишин пробежал половину поля, но его прострел все тот же Конопля на дальней штанге помешал завершить Пастуху. Больше команда Пономарева в этой игре ничего соперникам впереди не предложила, но и сделать решающий шаг «горнякам» не позволила. Так что фаворит определится когда-нибудь, но не в 23 туре УПЛ.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ отправится к ковалевскому «Колосу», а донецкий «Шахтер» сначала в середине недели сыграет в гостях у голландского АЗ в рамках Лиги конференций УЕФА, а затем проведет домашний матч против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Микитишин – 7,0, Твердохлеб – б/о.

«Шахтер» (замены): Очеретько – 7,0, Невертон – б/о, Матвиенко – б/о, Проспер – б/о.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

ЛНЗ – «Шахтер» - 2:2

Голы: Бондар, 28 (авт.), Ассинор, 45+4 – Рябов, 11 (авт.), Эгиналду, 34

Предупреждение: Алиссон, 90, Бондарь, 90+1

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Пастух, Дидык, Рябов – Кузык, Ассинор (Микитишин, 63), Кравчук (Твердохлеб, 79).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва (Очеретько, 46), Назарина (Невертон, 77), Бондаренко – Эгиналду (Матвиенко, 86), Траоре, Алиссон (Проспер, 90+1).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 6 (3): 20 (6)
Угловые – 7:4
Оффсайды – 1:0

ЛНЗ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

По теме:
Дмитрий РИЗНЫК: «Это впервые в моей карьере. Готовились к матчу»
Буковина-2 проиграла Атлету. Результаты матчей 26-го тура Второй лиги
Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(76)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 127
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як кажуть , що посієш - то пожнеш . ЛНЗ добре "посіяв" і Пономарьов зліпив гарний колектив . Добре підготовлені фізично , дисципліновані , швидко виходять в контратаки , пресингують . Потрібно щоб в нашому чемпіонаті було побільше таких команд. Гра вийшла досить конкурентною , а це плюс для нашої УПЛ . Поки були сили , був пресинг - ЛНЗ добре протистояв Шахтарю. В другому таймі черкащани підсіли , а Шахтар мав моменти для перемоги. Суддівство було рівне і на рівні, потрібно щоб так було і в інших матчах . 
Ответить
+12
Наскільки гра лідерів чемпіонату відрізняється - і за якістю, і за видовищністю, - від епічної битви за 4-те місце, що ми спостерігали у суботу. Небо і Земля...
Ответить
+9
Показать Скрыть 3 ответа
Суперматч. Особливо в першому таймі. Дійсно, матч лідерів чемпіонату. Побільше б таких матчів у Чемпіонаті Ураїни. По сумі двох таймів і кількості моментів, результат, мабуть, справедливий.  Ох, важко Шахтарю буде через три дні у Голандії. Дуже мало часу на відновлення. А там грати на утримання результату ніяк не можна. Другий матч з поляками це показав. Удачі тобі, рідний Шахтар, у Голандії, і далі у матчах з лондонським Кристал Пелес!   І треба, в кінці кінців, вигравати у Полісся.
Ответить
+7
Сьогодні Бондаренко то був найбільший мінус Шахтаря. Замість нього мав би грати Марлон Гомес, але він травмований. Також незрозуміло чому Туран не ставить Проспера. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
Результат по грі. 
А в цілому то на користь ШД, якщо говорити про боротьбу за чемпіонство
Ответить
+5
Если купят Горина и Муравского , то есть шанс в следующем сезоне обыграть ЛНЗ😂😂
Ответить
+5
Показать Скрыть 10 ответов
Матч класний. На одному диханні дивишся його.
Ответить
+4
Отличный матч и прекрасная атмосфера на стадионе! Еще в прошлом году даже подумать не мог, что ЛНЗ возьмут 4 очка с Шахтером на протяжении сезона.)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Черкассам надо усилить нескольку позиций и в принципе на Єврокубках должньі показать приличньій результат, влётьі всяким Лихтенштейнам бьіть не должньі.
Ответить
+3
Так и не смог Шлактер за 2 матча в сезоне победить ЛНЗ.  
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Об'єктивно найкращим варіантом для України є перемога в чемпіонаті Шахтаря. ЛНЗ дуже симпатична команда, але треба розуміти, що в довгостроковій перспективі для успішного проекту потрібні суттєві фінансові вливання, які я дуже сумніваюсь, що є у власників ЛНЗ, плюс в Шахтаря дуже солідний досвід виступів у єврокубках. Якщо чемпіоном стане ЛНЗ то не зрозуміло як вони виступлять в Еврокубках, а якщо посиплються так як Олександрія в минулому сезоні, і взагалі не пройдуть кваліфікацію нікуди (вилетять почергово з усіх турнірів, як колись Дніпро), з Динамо (у випадку виграшу кубку) теж гарантій ніяких, а Шахтярю тоді взагалі прийдеться йти на кваліфікацію ЛК. Шанси в нього пройти кваліфікацію будуть непогані, але пройти кілька раундів буде в будь-якому разі не просто і гарантій ніяких. Може статись так що Україна взагалі залишиться без представників у групах, тоді як при чемпіонстві Шахтаря сам шахтар буде представлений в групі якогось з єврокубків з ймовірністю 99%. Тому на мій погляд оптимальний варіант це чемпіонство Шахтаря, а ЛНЗ нехай набирається досвіду. Зможуть ще хоча б пару сезонів залишатись на нинішньому рівні, то і можливості стати чемпіоном ще будуть.
Ответить
+2
У Шахтера из серьезных соперников остался только Житомир в календаре) 
Ответить
+2
Вот и явная тройка лидеров. Все остальные пусть бегут сзади и дышат пылью.
Правда дуэт защитников Шахты Матвиенко и Бондарь - это шляпа. Если на что-то и рассчитывать дальше в Европе, то срочно надо усиливать оборону .
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
У Динамо наступні матчі проти
1. Зоря
2. Кривбас
3. Шахтар
4. ЛНЗ
5. Колос
6. Полтава
7. Кудрівка
Крім полтави та кудрівки там 50 на 50
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
А мне лнз понравилось. Играли, а не ныли как лейтенанты.
Первый тайм был особенно интересный. 
Потом русня весь кайф обломала и во втором тайме уже другая игра пошла 
А у динамовских снова депрессия. Ожидали проигрыша шахты, но не получилось. Теперь ерунду пишут 
Ответить
+1
Наскільки гра лідерів чемпіонату відрізняється - і за якістю, і за видовищністю, - від епічної битви за 4-те місце, що ми спостерігали у суботу. Небо і Земля...
(цитата 514839)
Ответить
+1
Суперматч. Особливо в першому таймі. Дійсно, матч лідерів чемпіонату. Побільше б таких матчів у Чемпіонаті Ураїни. По сумі двох таймів і кількості моментів, результат, мабуть, справедливий. Ох, важко Шахтарю буде через три дні у Голандії. Дуже мало часу на відновлення. А там грати на утримання результату ніяк не можна. Другий матч з поляками це показав. Удачі тобі, рідний Шахтар, у Голандії, і далі у матчах з лондонським Кристал Пелес! І треба, в кінці кінців, вигравати у Полісся.
(Serg_Al)
Ответить
+1
Нормас.Матч сподобався.Шахта домінувала,але рахунок на табло.Нічія.Суддівство Шандора лайно.ЛНЗ скоріше відскочило а боротьба за чемпіонство продовжується.Йдемо далі.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Отличный матч двух лучших команд Украины!) 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Там наші північні сусіди з Києва ФК Лівий Берег грОмить "справжнього металіста" 3:0 у пердиві І це лише перший тайм
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем