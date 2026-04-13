Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки

Клубный автобус донецкого «Шахтера» в ближайшие недели намотает немало километров, поскольку начинается решающая часть сезона, в которой команда Арда Турана будет пытаться завоевать все доступные ей трофеи в текущем сезоне. А их, на самом деле, осталось всего два – чемпионат и Лига конференций УЕФА, и если на международной арене в середине прошлой недели «горняки» достигли желаемого в первом матче против голландского АЗ (3:0), то на внутренней арене история только начинала набирать обороты.

На ранний телевизионный слот понедельника для «Шахтера» был назначен центральный матч не только двадцать третьего тура украинской Премьер-лиги, но и всего второго круга. Пришлось ехать в гости к черкасскому ЛНЗ и выяснять, какая же из двух команд все-таки должна единолично возглавить чемпионскую гонку, ведь за все игровые дни до этого они набрали по 50 очков. С одной оговоркой – у дончан еще будет восточноукраинское дерби против «Зари».

Но когда это будет? Здесь насущным вопросом было противостояние команде Виталия Пономарева, которая в первом круге не оставила «горнякам» ни единого шанса на «Арене Львов» (4:1). Поэтому команда Турана приехала на фактически ответный матч заряженной, и неудивительно, что в итоге нашла в себе силы на быстрый забитый мяч. На 11-й минуте удар Алиссона с правого фланга штрафной сопровождал рикошет от головы Рябова, так что получился автогол игрока «сиреневых».

Впрочем, у хозяев поля на такое развитие событий нашлась вполне адекватная реакция. ЛНЗ начал закидывать мяч в чужую штрафную, а дончане неосмотрительно выбивали его куда попало. Получалось так, что большинство этих попыток заканчивалось угловыми, а с ними, как известно, команды Пономарева всегда знали, что делать. Горин – тем более. Поэтому на 28-й минуте именно он замыкал подачу Кузика, но попал при этом в Бондаря, от которого мяч и оказался в сетке.

Так что мы увидели второй автогол в матче, а еще стали свидетелями неотложной медицинской помощи игроку ЛНЗ, который разбил себе лоб о голову Траоре. Ужасные кадры. Впрочем, когда игра возобновилась, «Шахтер» взял чужую оборону за счет одного лишь выноса Ризника на чужую половину вплоть до штрафной, где Траоре обозначил борьбу, но право на удар оставил для Эгиналду, который расстрелял ворота.

«Шахтер» во второй раз вышел вперед по счету в этой игре, и, как показалось, после этого успокоился и продолжал выбивать мячи из собственной штрафной на стандарты для соперников. В итоге, в добавленное время доиграли до еще одной подачи Кузика с левого фланга, которую на этот раз в центре чужого поля уже самостоятельно завершил Ассинор.

Туран, очевидно, имел что сказать своей команде относительно игры в обороне во время перерыва, и времени у него для этого было предостаточно. Ведь почти всю страну охватила воздушная тревога, из-за чего игру возобновили лишь примерно через час после запланированного начала второго тайма. И мы увидели уже совершенно иной футбол.

«ЛНЗ» действовал, уделяя особое внимание сохранению счета, и делал это довольно успешно. Ведь «Шахтер» все равно находил свои голевые моменты, и Траоре и Эгиналду вполне могли в итоге отличиться после одной из подач Конопли с правого фланга, но Паламарчук парировал мячи на линии ворот и больше в этой игре не пропускал.

Второй тайм при этом полностью принадлежал «горнякам», за исключением одного их провала на левом фланге обороны, когда Микитишин пробежал половину поля, но его прострел все тот же Конопля на дальней штанге помешал завершить Пастуху. Больше команда Пономарева в этой игре ничего соперникам впереди не предложила, но и сделать решающий шаг «горнякам» не позволила. Так что фаворит определится когда-нибудь, но не в 23 туре УПЛ.

В следующие выходные черкасский ЛНЗ отправится к ковалевскому «Колосу», а донецкий «Шахтер» сначала в середине недели сыграет в гостях у голландского АЗ в рамках Лиги конференций УЕФА, а затем проведет домашний матч против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Микитишин – 7,0, Твердохлеб – б/о.

«Шахтер» (замены): Очеретько – 7,0, Невертон – б/о, Матвиенко – б/о, Проспер – б/о.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

ЛНЗ – «Шахтер» - 2:2

Голы: Бондар, 28 (авт.), Ассинор, 45+4 – Рябов, 11 (авт.), Эгиналду, 34

Предупреждение: Алиссон, 90, Бондарь, 90+1

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Пастух, Дидык, Рябов – Кузык, Ассинор (Микитишин, 63), Кравчук (Твердохлеб, 79).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Конопля – Педриньо да Силва (Очеретько, 46), Назарина (Невертон, 77), Бондаренко – Эгиналду (Матвиенко, 86), Траоре, Алиссон (Проспер, 90+1).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 6 (3): 20 (6)

Угловые – 7:4

Оффсайды – 1:0

Температура: 10°C