  4. ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026 13:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
13 апреля 2026, 15:31
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча

Команды продемонстрировали зрелищный первый тайм – автогол и результативная передача вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 11-й минуте вингер донецкого клуба Алиссон Сантана нанес дальний удар – защитник хозеяв Артур Рябов срезал мяч в свои ворота. На 28-й минуте защитник черкасского клуба Олег Горин сравнял счет.

Вскоре донецкий клуб снова вышел вперед – Дмитрий Ризнык выбил мяч на чужую половину поля, Лассина Траоре оттеснил соперника от мяча, а Эгиналду огорчил соперника.

Сумасшедший первый тайм завершился результативным ударом нападающего ЛНЗ Марка Ассинора, который прошил оборону «горняков» после навеса с углового.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур. 13 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 2:2

Голы: Горин, 28, Ассинор, 45+3 – Рябов, 11 (автогол), Эгиналду, 34

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 0:1! Рябов, 11 мин (автогол)

ГОЛ, 1:1! Горин, 28 мин

ГОЛ, 1:2! Эгиналду, 34 мин

ГОЛ, 2:2! Ассинор, 45+3

События матча

45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк), асcист Дмитрий Ризнык.
28’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! Автогол забил Артур Рябов (ЛНЗ).
Комментарии 0
