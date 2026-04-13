Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте вингер донецкого клуба Алиссон Сантана нанес дальний удар – защитник хозеяв Артур Рябов срезал мяч в свои ворота. На 28-й минуте защитник черкасского клуба Олег Горин сравнял счет.

Вскоре донецкий клуб снова вышел вперед – Дмитрий Ризнык выбил мяч на чужую половину поля, Лассина Траоре оттеснил соперника от мяча, а Эгиналду огорчил соперника.

Сумасшедший первый тайм завершился результативным ударом нападающего ЛНЗ Марка Ассинора, который прошил оборону «горняков» после навеса с углового.

Голы: Горин, 28, Ассинор, 45+3 – Рябов, 11 (автогол), Эгиналду, 34

