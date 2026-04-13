В понедельник, 13-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Решающий момент чемпионской гонки УПЛ. В первом круге команда Арда Турана потерпела сокрушительное поражение во Львове со счетом 1:4, которое «горнякам» дает о себе знать и по сей день, ведь коллектив Виталия Пономарева их опережает именно по дополнительным показателям. Но есть шанс все переиграть. Вот только «Шахтер» вновь вернулся к матчу чемпионата между двумя еврокубками, и лишь победа со счетом 3:0 над АЗ дает возможность хоть немного не думать об ответном матче. У ЛНЗ таких забот нет, поэтому «сиреневые» готовятся вновь ловить соперников на усталости.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.77 для ЛНЗ и 1.80 для «Шахтера».

