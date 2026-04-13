В понедельник, 13 апреля, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Александра Шандора из Львова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ



Вот и настал тот самый момент, когда от амбциозных мечтаний о сенсационном чемпионском титуле черкасский ЛНЗ может перейти к вполне серьезным заявлениям. В первом круге команда Виталия Пономарева сумела подловить донецкий «Шахтер» между еврокубковыми разъездами и нанесла сокрушительный удар (4:1), отголоски которого до сих пор доносятся при каждом упоминании чемпионской гонки в текущем розыгрыше УПЛ. В тот раз мы увидели, на что способна прагматичная машина, чей механизм пытается наладить тренер уже в первом сезоне своего нахождения в клубе.

Однако ЛНЗ был далеко настолько не безупречен в этой кампании, как можно было бы подумать, обнаружив черкасский коллектив на первой строчке турнирной таблицы. Тут, к слову, стоит сразу отметить, что очков у «сиреневых» с «Шахтером» нынче поровну, но у «горняков» есть матч против луганской «Зари» в запасе, так как его перенесли по просьбе главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва. И как раз за счет той очной встречи и опережает команда Пономарева коллектив Арда Турана. В остальном – ситуация 50 на 50 как в плане набранных очков для обеих команд, как и предсказаний перед предстоящей встречей.

В пользу ЛНЗ будет говорить серия из четырех матчей кряду без потерь очков, но перед ней было поражение как от «Полесья» без особых шансов на иной исход на своем поле (1:3), так и вылет из Кубка Украины в серии пенальти от «Буковины». При этом в начале официальных матчей в 2026 году «сиреневым» откровенно повезло получить в числе сильных соперников лишь «волков», тогда как следующим более-менее крепким был «Кривбасс» в прошлые выходные, но в решающий момент команда Патрика ван Леувена просто самоустранилась от конкуренции на поле (0:3).

Остальные победы коллектива Пономарева в новом году, пусть и от того не менее важные и иногда даже очень непростые, пришлись на игры против команд из нижней части турнирной таблицы с соответствующими возможностями и амбициями. А вот теперь начинается для ЛНЗ полоса препятствий, где с «Шахтером» все понятно, а вот с «Колосом», «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо» аж до середины мая придется бодаться ничуть не меньше, чем против дончан. Однако, очевидно, что предстоящей игре черкасский клуб уделил все внимание – это их шанс получить право на звездный час во второй раз в сезоне. Или же серьезно отстать от гранда.

Шахтер



Ничего не поменялось для донецкого «Шахтера», в сравнении с матчем против ЛНЗ образца первого круга, в контексте участия в еврокубках. Команда Арда Турана приложила много усилий к тому, чтобы не сыграть эту встречу вечером пасхального воскресенья с очевидными перспективами повторить судьбу той встречи во Львове. Ведь еще в четверг в Кракове «горняки» гремели на всю Лигу конференций УЕФА своей игрой во втором тайме против нидерландского АЗ (3:0). И, как говорили многие после той встречи, впервые за долгое время антураж вокруг команды был очень близок к тому, что когда-то был в родном для нее городе.

Как минимум, фактор появления президента клуба Рината Ахметова на той встрече нельзя списывать со счетов. Это был очень мощный сигнал всей структуре «горняков», что контроль «сверху» присутствует, а значит и ответственность каждого звена коллектива будет максимальной. Влияние этой эмоциональной накачки на футбольном поле было заметно после перерыва игры против АЗ. И, очевидно, в тренерском штабе ЛНЗ этот матч смотрели и не один раз в детальном разборе.

После той встречи «Шахтер» вряд ли будет рассчитывать на полузащитника Изаки Силвы, которому после подозрения на сотрясение лучше все же отлежаться некоторое время. Также все ждут возвращения в строй Марлона Гомеса, так как без него ротация в центральной линии выглядит максимально ограниченно. А без этой самой ротации наверняка не обойдется – перелет/переезд даже из соседней Польши до Черкасс все равно забирает достаточно сил и драгоценное время на восстановление.

Таким образом у «Шахтера» есть очевидные цели в предстоящей встрече – реванш, причем не просто три очка, а доминирование над соперниками, пыл которых в чемпионской гонке команда Турана захочет остудить, а также продление успешной серии на внутренней арене, ведь последняя потеря очков для «горняков» была еще в начале декабря в Ковалевке (0:0), после чего они давали осечки лишь на международной арене.

И как же уместно в данном контексте пришлась именно уверенная победа над АЗ на прошлой неделе со счетом, который точно откроет окно возможностей для Турана в плане ротации в четверг, но при этом основные силы будут брошены на чемпионат – это очевидно. Клуб уже вплотную приближается к празднованию 90-летия со дня основания, и без «золота» УПЛ представить этот исторический рубеж для нынешнего «Шахтера» практически невозможно. Помешать может лишь ЛНЗ. Пока что. О «Полесье» поговорим перед воскресеньем.

История встреч

Футбольные пути ЛНЗ и «Шахтер» ранее пересекались 5 раз: 4 победы дончан и 1 успех черкасского клуба. Разница голов – 16:6. Наибольшая победа «горняков»: 5:1 (2024), «сиреневых» – 4:1 (2025). В прошлый раз команды встречались в начале октбяря 2025 года, когда голы Дениса Кузыка, Марка Ассинора, Артура Рябова и Проспера Обаха против мяча Егона Назарины обусловили тот самый исторический разгром на «Арене Львов».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Шандор из Львова, который на своем счету имеет 60 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Копиевским и Владимиром Высоцким. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 1 победа и 1 поражение, тогда как с «Шахтером» он пересекался 15 раз – 10 побед, 4 ничьих, 1 поражение.

Букмекеры оценивают шансы команд: 4.77 для ЛНЗ и 1.80 для «Шахтера».

Ориентировочные составы



ЛНЗ: Паламарчук – Горин, Дидык, Муравский – Кузык, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Микитишин, Твердохлеб – Ассинор.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко, Очеретько, Педриньо да Силва – Эгиналду, Траоре, Алиссон.