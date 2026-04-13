«Подобные матчи завершаются неожиданностями». Гецко – о матче ЛНЗ – Шахтер

Известный в прошлом форвард дал прогноз на центральный поединок тура в УПЛ

Сегодня в украинской Премьер-лиге тур завершается матчем лидеров ЛНЗ и «Шахтера». Кто в этом поединке победит, тот, наверное, и будет иметь психологическое преимущество в оставшейся части чемпионата. Свой прогноз на это противостояние дал бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко.

– По мастерству футболистов и по уровню самой игры «Шахтер» превосходит ЛНЗ, – сказал Гецко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Но у команды Виталия Пономарева есть самолюбие, бойцовские качества, и которая понимает, что такой шанс может быть раз в жизни.

Я не сомневаюсь, что подопечные Арды Турана возьмут игру под свой контроль, а ЛНЗ будет стремиться поймать «горняков» в контригре. Подобные матчи завершаются неожиданными результатами, поэтому гости должны опасаться соперника. В этой игре многое может решиться в плане борьбы за чемпионство.

Мы все прекрасно помним матч первого круга. Думаю, лучше всего его запомнили футболисты «Шахтера», проиграв – 1:4. Посмотрим, какие выводы сделает донецкая команда.

Что касается прогноза, то, думаю, «Шахтер» победит со счетом 2:0. Хотя очень бы хотелось интриги, поэтому я и от ничьей не откажусь (улыбается).

Напомним, что стартовый свисток арбитра этой встречи Александра Шандора прозвучит – в 13:00.

Иван Гецко Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Арда Туран Виталий Пономарев
